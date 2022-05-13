Він уточнив, що військова підтримка буде надаватися важким озброєнням, таким як танки й артилерія.

Представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що ЄС надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 500 млн євро.

Боррель, виступаючи в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ "Групи семи" в Німеччині, сказав, що військова підтримка буде надаватися важким озброєнням, таким як танки й артилерія, передає радіо Свобода.

Виділена сума збільшить допомогу ЄС для України приблизно до 2 млрд євро.

"Новий імпульс для військової підтримки. (Це буде) посилення тиску на Росію за допомогою економічних санкцій і продовження міжнародної ізоляції Росії та протидії дезінформації", – сказав він.

Боррель також висловив упевненість у тому, що найближчими днями може бути досягнуто домовленості щодо ембарго на російську нафту.

"Я впевнений, що у нас буде домовленість. Вона нам потрібна, і вона у нас буде. Ми повинні позбутися нафтової залежності від Росії", – сказав він.

"Якщо не буде згоди на рівні послів, то в понеділок [16 травня] міністри, коли вони зберуться, мають надати політичний імпульс", – заявив голова дипломатії ЄС.

У свою чергу, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала постачати Україні більше зброї.

"На даний час дуже важливо, щоб ми продовжували тиск на [президента Росії] Володимира Путіна, поставляючи Україні більше зброї, посилюючи санкції", – сказала Трасс у кулуарах зустрічі міністрів.

"Єдність G7 була життєво важливою під час цієї кризи для захисту свободи та демократії, і ми продовжимо працювати разом", – додала вона.

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