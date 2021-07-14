Ухвалення законопроєкту №4572 сприяє комплексному розвитку регіонів, заявила депутат.

Законопроєкт №4572, розроблений Фондом держмайна та народними депутатами, передбачає спрощення процедури приватизації та оренди державного майна. Ухвалення цього законопроєкту сприяє комплексному розвитку регіонів, а також вмикає зелене світло для інвестицій в національну економіку.

Про це заявила народний депутат від “Слуги народу” Роксолана Підласа.

“На потреби розвитку громад буде надходити 10% коштів, отриманих від аукціонів малої приватизації. Якщо об’єкт розташовано на території певної ОТГ — гроші надійдуть органам місцевого самоврядування”, — пояснює Підласа.

Законопроєкт передбачає спрощення численних бюрократичних процедур на шляху до приватизації та оренди об'єктів державної власності. Зокрема, передбачається можливість виходу державних компаній на процедуру IPO, можливість використання “англійського права” при укладанні договорів купівлі-продажу, реформа Фонду держмайна та інші важливі новації.

На думку Підласи, вказані кроки дозволять забезпечити комплексний розвиток економіки України, а також суттєво підвищать привабливість державних об'єктів для іноземних інвестицій.

“Прийняття законопроекту стане зеленим світлом для інвесторів, в тому числі міжнародних. Ця ініціатива цілком може стати точкою зростання для української економіки”, — резюмує нардеп.

З початку 2020 року в ході кампанії “малої приватизації” Фонд державного майна України провів понад 2500 приватизаційних аукціонів, що принесло близько 4,5 млрд гривень до державної скарбниці.

Нагадаємо, в середу, 14 липня, профільний Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку підтримав законопроєкт №4572. Розгляд проєкту закону в першому читанні запланований на четвер, 15 липня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Григорій Бондар