Підписаний президентом закон передбачає встановлення особливостей економічних відносин з урахуванням обмежень, викликаних окупацією.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 19 серпня, підписав закон про скасування режиму вільної економічної зони "Крим", який парламент ухвалив 1 липня.

Відповідна інформація міститься на офіційному сайті Верховної Ради.

Закон передбачає скасування режиму вільної економічної зони "Крим" на тимчасово окупованій території України та встановлення особливостей економічних відносин на тимчасово окупованій території з урахуванням обмежень, викликаних окупацією.

Зазначається, що обмеження ухваленого у 2014 році закону про створення режиму вільної економічної зони "Крим" призвели до дискримінації громадян України, які залишилися проживати на тимчасово окупованій території, мають місце прописки на цій території. Зокрема, статус нерезидентів призвів до обмежень доступу до банківських послуг на підконтрольній Україні території. Про негативні наслідки цього закону для дотримання прав і свобод людини неодноразово заявляли міжнародні та національні правозахисні організації.

Читайте такожПосли ЄС на рік продовжили заборону на інвестиції в КримуТакож закон врегульовує порядок в'їзду осіб на тимчасово окуповану територію і виїзду з неї, закріплює право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території, і забезпечує реалізацію права на спадкування для таких осіб.

Вільна економічна зона "Крим"

У серпні 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про податковий та митний контроль у вільній економічній зоні Криму та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території Криму. ВЕЗ запроваджувалася на 10 календарних років.

Однак на позачерговому засіданні 1 липня 2021 року український парламент ухвалив пакет законів, якими скасував закон про вільну економічну зону "Крим", а також пов'язані з ним зміни до Податкового та Митного кодексів.

Зокрема, зміни до Податкового кодексу регулюють питання адміністрування податків і зборів для осіб, які мають податкову адресу та/або для об'єктів оподаткування на тимчасово окупованому півострові, а зміни до Митного кодексу встановлюють, що до закінчення окупації щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України з/до Криму, митні платежі не стягуються.

Автор: Катерина Жирій