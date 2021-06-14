За словами президента, Україні важливо продовжувати співпрацю з МВФ, оскільки до нього прив'язані інші програми фінансової підтримки.

Україні необхідно надати особливі умови для отримання кредитів Міжнародного валютного фонду (МВФ), оскільки країна перебуває в стані війни та змушена по-іншому вибирати пріоритетні сфери для проведення реформ.

Як повідомила прес-служба офісу президента, про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю іноземним ЗМІ.

"Я вважаю, не можна порівнювати стратегію поведінки МВФ з Україною з іншими країнами. Нашу країну просто не можна ставити в один ряд з іншими. Тому що у нас є ускладненість, тому що йде війна. Тому що витрачаються гроші не на пріоритети з точки зору економіки, а з точки зору безпеки. Спочатку військові, спочатку медицина, потім все інше", - цитує прес-служба президента.

Водночас Зеленський наголосив на важливості продовження співпраці України з МВФ для економічної стабільності та інвестиційного клімату, оскільки до програми МВФ прив'язані інші програми фінансової підтримки.

Читайте такожУ ЄС назвали головну умову для надання Україні чергового траншу"Тому ми обов'язково зробимо все, що пообіцяли", - підкреслив президент.

Раніше представник МВФ Джеррі Райс заявив, що Україні необхідно докласти більше зусиль для забезпечення стабільності фінансової системи, незалежності центрального банку, боротьби з корупцією та інших узгоджених з Фондом реформ.

Співпраця України з МВФ: програми та транші

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Місія завершилася в Україні без ухвалення рішення про перегляд програми.

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Автор: Богдан Слуцький