Автори пенсійної реформи стверджують, що розмір виплат може вирости вдвічі.

Відкладання грошей на майбутню старість незабаром може стати обов'язковим в Україні - за рік планується впровадження накопичувальної пенсійної системи. З кожної зарплати планують автоматично відраховувати 1-2% на спеціальний рахунок, а повернуть ці кошти після виходу на пенсію: одним платежем або упродовж 10 років.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Автори цієї реформи обіцяють, що її наслідком стане зростання пенсійних виплат ледь не вдвічі. Своєю чергою у Пенсійному фонді радять думати про майбутні виплати якомога раніше, перший крок - перевірити свої дані в реєстрі. Мам має міститися інформація про трудовий стаж, податки, розмір майбутньої пенсії тощо.

"Чим більше стаж і зарплата - тим вищий розмір пенсії", - пояснюють у Фонді. Збільшити розмір майбутньої пенсії можна, додавши роки навчання в університеті або інші місця роботи, про які немає інформації в особистій справі.

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Втім, як нагадують в Українській асоціації недержавних пенсійних фондів, низка категорій населення не платять внески до Пенсійного фонду. Передусім це пільгові категорії. Загалом бюджет ПФУ поповнюють близько 10 мільйонів українців.

У Мінфіні раніше заявляли, що якщо залишити стару пенсійну систему, 40-літнім українцям пенсія "не світить". Тому до солідарної системи планують додати накопичувальну. Її планують запровадити останні 20 років. У випадку голосування в парламенті нова система має запрацювати в 2023 році.

Деталі дізнавайтеся з сюжету ТСН:

Раніше очільник Мінфіну Сергій Марченко заявив, що через старіння населення в Україні існує ризик, що скоро один працюючий українець буде утримувати кількох пенсіонерів, тому вже зараз людям варто задуматися про пенсійні накопичення. Потім Марченко сказав, що його слова перекрутили й пояснив, що українці, яким зараз до 40 років, будуть змушені відкладати самостійно пенсійні кошти.

Автор: Юрій Годован