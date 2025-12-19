Понад 62% підприємств не очікують від державної програми "Нацкешбек" жодного впливу.

Близько 42% підприємств в Україні не відчули впливу державної програми "Національний кешбек" на їхню діяльність. Схожим чином бізнес оцінює і "Зимову підтримку".

Про це свідчать результати опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

Водночас позитивний вплив від "Нацкешбеку" відзначили 21,8% опитаних підприємств. Ще 21,2% не брали участі у програмі, а 14,8% було складно оцінити її вплив. Негативні оцінки надали 0,2% респондентів.

"У харчовій промисловості 40,3% підприємств зауважили позитивний вплив. Також більш позитивні, ніж у середньому по вибірці, оцінки дали підприємства поліграфічної промисловості (25%) та виробництва тканин, одягу чи взуття (23,2%). У хімічній промисловості (20%) зафіксовано вплив, близький до середнього", - зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

За її словами, якщо програма й була спрямована на підтримку бізнесу, то точно не малого. Позитивний вплив відзначили 30,8% підприємств середнього бізнесу та 31,5% великого. Лише 6,5% мікробізнесу та 11,8% малого бізнесу побачили позитивний вплив "Національного кешбеку" на свою діяльність.

Загалом, оцінюючи програму, 62,3% підприємств не очікують від неї жодного впливу, а 11,9% прогнозують позитивний ефект.

У галузевому розрізі найбільш нейтральні оцінки було зафіксовано серед підприємств металургії (75,9%), хімічної промисловості (72,5%) та машинобудування (70,2%). Натомість позитивні очікування більш характерні для поліграфічної (25%) та харчової (20,8%) промисловості.

Вплив "Зимової підтримки"

Аналогічні очікування бізнес має і щодо ефекту програми "Зимової підтримки", в межах якої кошти у розмірі 1000 грн мають отримати понад 17 млн осіб.

"Дизайн цієї програми, за очікуваннями бізнесу, скоріше не орієнтований ані на малі (3,3% позитивних очікувань), ані на мікропідприємства (3,2%). Тож це не є інструментом підтримки цих сегментів", - зазначила Кузяків.

Водночас для середніх та великих підприємств цей показник становить 19,5% і 18% відповідно.

"Нацкешбек" і "Зимова тисяча" - головні новини

З 15 листопада по 15 грудня українці мають можливість оформити заявку на виплату одноразової допомоги в розмірі 1000 гривень. Кошти мають надійти на картку "Національний кешбек".

У листопаді повідомлялося про зміни в переліку товарів і послуг, на які можна витрачати гроші "Нацкешбеку". А вже з 11 грудня українці отримали можливість купувати продукти українського виробництва, крім підакцизних, за кошти державних програм "Зимова підтримка" та "Нацкешбек".

Крім того, з 18 грудня українцям стали доступні онлайн-покупки продуктів за кошти "Зимової підтримки" та "Нацкешбеку". Скористатись цієї можливістю можна на маркетплейсі MAUDAU.

