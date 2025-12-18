Сплатити за продукти коштами державної підтримки можна вже у десяти торговельних мережах.

З 18 грудня українцям стали доступні онлайн-покупки продуктів за кошти "Зимової підтримки" та "Національного кешбеку". Скористатись цієї можливістю можна на маркетплейсі MAUDAU.

Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки України, до програми також долучилися мережі Auchan, SPAR, VARUS, Torba, "Сімі23".

Зазначається, що кількість магазинів, де можна оплатити продукти харчування українського виробництва коштами "Зимової підтримки" та "Національного кешбеку", за тиждень зросла з 1160 до понад 1780.

Спочатку надали таку можливість споживачам торговельні мережі Fozzy Group ("Сільпо", "Фора", THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та "Близенько". Відтак у програмі вже беруть участь 10 торговельних мереж.

У Мінекономіки нагадали, що прийом заявок на отримання 1000 гривень "Зимової підтримки" триває до 24 грудня. Подати заявку можна онлайн через застосунок "Дія" або особисто у відділеннях "Укрпошти". Наразі вже понад 17 млн громадян подали заявки на отримання тисячі гривень.

Кошти "Зимової підтримки" та "Національного кешбеку" можна використати на:

комунальні послуги;

лікарські засоби та медичні вироби;

книжки та друковану продукцію;

поштові послуги;

благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ;

продукти харчування українського виробництва, крім підакцизних товарів.

У відомстві наголосили, що 1000 гривень "Зимової підтримки" не надається тим, хто перебуває за межами України або на тимчасово окупованій території. Використати кошти, які надійшли на картку "Національний кешбек" за заявкою через "Дію", потрібно до 30 червня 2026 року.

З 15 листопада по 15 грудня 2025 року українці мають можливість оформити заявку на виплату одноразової допомоги в розмірі 1000 гривень. Кошти надійдуть на картку "Національний кешбек".

У листопаді також стало відомо про зміни в переліку товарів і послуг, на які можна витрачати гроші "Нацкешбеку". З 11 грудня українці отримали можливість купувати продукти українського виробництва, крім підакцизних, за кошти державних програм "Зимова підтримка" та "Національний кешбек".

