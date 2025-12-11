Можливість розрахуватися поки не поширюватиметься на онлайн-замовлення.

Відсьогодні, 11 грудня, українці зможуть купувати продовольчі товари українського виробництва, крім підакцизних, за кошти державних програм "Зимова підтримка" та "Національний кешбек".

Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки України, першими надали споживачам таку можливість торговельні мережі Fozzy Group ("Сільпо", "Фора", THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та "Близенько".

Зазначається, що можливість розрахуватися поки не поширюватиметься на онлайн-замовлення. Невдовзі до програми долучаться й інші продуктові мережі.

Відео дня

У Мінекономіки також нагадали, що з 22 листопада уряд змінив перелік товарів і послуг, які можна оплатити коштами з картки "Національний кешбек".

Куди можна витратити кошти з національного кешбеку:

комунальні послуги;

лікарські засоби та медичні вироби;

книжки та друкована продукція;

поштові послуги;

благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ;

продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів).

Прийом заявок на отримання 1000 грн "Зимової підтримки" триває до 24 грудня 2025 року. Кошти не надаються тим, хто перебуває за межами України або на тимчасово окупованій території.

Виплати від держави - головні новини

З 15 листопада по 15 грудня 2025 року українці можуть оформити заявку на виплату одноразової допомоги в розмірі 1000 гривень.

24 листопада уряд опублікував постанову, за якою зазначалося, що нарахування "Нацкешбеку" отримувачам припиняється з 1 травня 2026 року. Проте пізніше в Мінекономіки заперечили інформацію про згортання програми. У листопаді також стало відомо про зміни в переліку товарів і послуг, на які можна витрачати гроші "Нацкешбеку".

1 грудня міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомив, що в уряді зараз оцінюють програму "Національний кешбек" для перегляду її умов у 2026 році.

Вас також можуть зацікавити новини: