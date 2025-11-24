У програмі вже беруть участь понад 7,5 млн українців, які отримали понад 4 млрд грн виплат.

В Україні змінили перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою "Національний кешбек". Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Тепер кошти з програми не можна витратити на оплату мобільного зв'язку, квитки на транспорт, відпочинок і розваги (театр, кіно, музеї), спорт, а також на придбання військових облігацій. Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.

Кошти, накопичені на картці "Національного кешбеку", можна спрямувати на:

комунальні послуги;

поштові послуги;

харчові продукти в магазинах та супермаркетах;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність – зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Зазначається, що частина оновлених категорій стане доступною одразу. Так, витрачати кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію можна вже зараз.

"Оновлення пов’язане з особливостями роботи політики "Зимова підтримка", зокрема, виплати 1000 грн для всіх громадян, яка також надійде на картку "Національного кешбеку". Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати", - ідеться в повідомленні.

У Мінекономіки додали, що в програмі "Національний кешбек" уже беруть участь понад 7,5 мільйона українців, які отримали понад 4 мільярди гривень виплат.

Програма "Національний кешбек" стартувала у жовтні 2024 року. У липні 2025 року держава виплатила громадянам понад півмільярда гривень в рамках цієї програми. Тоді це стало рекордною сумою за місяць від старту програми.

Переважно кошти з цієї програми українці витрачають на комунальні послуги. Далі в рейтингу витрат знаходилися мобільний зв’язок, заклади харчування, ліки, комп’ютерні мережі та інформаційні послуги, а також благодійність.

Дана державна програма зазнавала ряду критики з боку як експертів, так і депутатів. Нардеп Данило Гетманцев, наприклад, зазначав, що нацкешбек має сумнівну ефективність та результативність, на яку витрачаються значні кошти. У свою чергу, нардеп Ярослав Железняк називав програму серед тих, які слід першочергово скасувати.

15 листопада 2025 року розпочався прийом заявок в "Дії" на виплату грошової допомоги в рамках програми "Зимова підтримка", за якою кожен українець, який перебуває на території України, може отримати одноразову виплату в сумі 1000 грн на картку "Національний кешбек".

