Рекордна кількість центральних банків буде скупати золото цьогоріч, – Bloomberg

Активність центробанків суттєво впливає на ціни на золото.

Рекордна кількість центральних банків по всьому світу планують збільшити свої золоті резерви в поточному році. Таким чином, один з головних факторів історичного зростання цін на золото залишається незмінним, попри цьогорічний спад, пише Bloomberg.

В опитуванні 74 центральних банків 45% заявили, що планують купувати золото в 2026 році, що стало найбільшою часткою за всю історію збору даних Всесвітньою радою з золота (WGC) та YouGov Plc з 2018 року. Лише один банк заявив, що планує скоротити свої запаси, зазначила WGC.

Ціни на золото за останні три роки зросли більш ніж удвічі, а зростання було підкріплене різким прискоренням закупівель центральними банками. Динаміка цьогоріч була втрачена після того, як війна на Близькому Сході призвела до зростання вартості енергоносіїв та посилила очікування, що процентні ставки довше доведеться тримати на високому рівні.

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Це знизило привабливість золота, яке не приносить доходу. Спекулянти відмовилися від торгівлі, і нещодавно ціни на дорогоцінний метал впали до найнижчого рівня з листопада. Падіння ціни надало деяким центральним банкам можливість скуповувати золото, кажуть аналітики.

У першому кварталі темпи купівлі золота центробанками прискорилися, навіть попри те, що Туреччина, Росія та Азербайджан почали позбуватися запасів металу.

При цьому Reuters фіксує зростання ціни на золото у вівторок, 16 червня. Так, попередня мирна угода між США та Іраном послабила побоювання щодо підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США.

Спотове золото подорожчало на 0,3% - до 4 317,43 долара за унцію (138,81 долара за грам) і, судячи з усього, продовжить зростання четверту сесію поспіль. Водночас ф'ючерси на золото в США з поставкою в серпні подешевшали на 0,3% - до 4 338,7 долара (139,49 долара за грам).

Аналітики очікують, що зростання ціни на золото може тривати ще кілька днів і досягне свого піку під час церемонії підписання угоди США-Іран 19 червня. Долар США тримається поблизу 10-денних мінімумів, що зробило золото, ціна на яке встановлюється в доларах, дешевшим для власників інших валют.

Інвестори також стежать за рішенням ФРС США щодо монетарної політики, яке буде оприлюднене 17 червня. За загальними очікуваннями, ставки залишаться високими. Золото втрачає свою привабливість, коли процентні ставки високі, оскільки воно не приносить дивідендів.

Тим часом, Банк Японії підвищив процентні ставки до максимуму за 31 рік в рамках свого першого підвищення з грудня, приєднавшись до інших центробанків, які переходять до жорсткішої політики для боротьби з інфляцією.

Ціни на метали – останні новини

Тиждень тому ціни на золото різко просіли через ескалацію війни між США та Іраном та чергове подорожчання нафти. Інвестори висловлювали побоювання щодо прискорення інфляції та подальшого підвищення відсоткових ставок.

Так само впали і ціни на алюміній – до найнижчого рівня за місяць. Загострення ситуації на Близькому Сході та очікування підвищення ставок у США погіршили прогнози попиту на промислові метали.

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