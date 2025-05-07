У квітні обсяги чистого продажу Нацбанком валюти були найменшими за рік.

Міжнародні резерви України станом на 1 травня становили 46,7 млрд доларів, у квітні вони зросли на 10,2%. Як повідомила прес-служба НБУ, така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого – найменшими за рік обсягами чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку. Порівняно з березнем вони зменшилися на 17%.

У квітні на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 6,3 млрд доларів. Крім того, Україна отримала 992 млн доларів відповідно до угоди між Україною та Великобританією в межах ERA. Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 517,9 млн дол. Також Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 82,1 млн дол. США.

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"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту", - зазначили у Нацбанку.

Міжнародні резерви України

Золотовалютні резерви України у березні зросли на 5,6% і станом на 1 квітня складали 42,4 млрд доларів.

Така динаміка була зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, – зменшенням обсягів чистого продажу валюти НБУ на валютному ринку, пояснювали у Національному банку України.

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