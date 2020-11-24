Зеленський назвав це новим рівнем відносин між країнами і зеленим світлом для збільшення українського експорту.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем почне діяти з 1 січня наступного року

Про це він написав у Twitter.

Читайте такожПереговори щодо ЗВТ між Україною і Туреччиною вже на "фінішній прямій" - Зеленський

«ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти вже з 1.01.2021» - заявив Зеленський.

За його словами, це новий рівень відносин між країнами та зелене світло для збільшення українського експорту, тіснішої кооперації у сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційного співробітництва. "Чудова новина, Нетаньяху", - підкреслив Зеленський.

Хронологія подій

Україна та Ізраїль 21 січня підписали угоду про зону вільної торгівлі. Метою є створення правових підстав для лібералізації ринків промислових і сільськогосподарських товарів сторін.

6 серпня Зеленський підписав закон Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів і урядом Ізраїлю про зону вільної торгівлі. Відповідний закон Верховна Рада прийняла 11 липня.

19 серпня 2020 року прем'єр-міністр Держави Ізраїль Біньямін Нетаньяху заявив, що угоду про зону вільної торгівлі з Україною буде ратифіковано після дострокових виборів до Кнесету, які мали відбутися 17 вересня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров