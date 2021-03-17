Для досягнення такого зростання мають бути впроваджені відповідні монетарні, фіскальні заходи, а також заходи підтримки бізнесу.

Зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році очікується на рівні 5,1%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник голови офісу президента України Юлія Свириденко під час форуму "Україна 30".

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"У 2021-му наші очікування - це зростання ВВП на рівні 5,1%", - сказала Свириденко.

За її словами, для досягнення такого зростання мають бути впроваджені відповідні монетарні, фіскальні заходи, а також заходи підтримки бізнесу.

"Нам для щорічного зростання на 1-2% ВВП необхідні як мінімум 3 млрд дол. іноземних інвестицій на рік", - додала Свириденко.

Що цьому передувало

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в лютому 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з лютим 2020 року - склала 7,5%, прискорившись з 6,1% у січні.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України в 4,6% у 2021 році.

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Автор: Богдан Слуцький