Інфляція на споживчому ринку в лютому в порівнянні з січнем склала 1%.

Споживча інфляція в Україні в лютому в річному вираженні - порівняно з лютим 2020 року - склала 7,5%, прискорившись з 6,1% у січні.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, інфляція на споживчому ринку в лютому у порівнянні з січнем 2021 року склала 1%.

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У лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,1%. Найбільше (на 7,6-5,5%) подорожчали соняшникова олія, овочі, цукор. На 3,8-1,3% зросли ціни на м'ясо птиці, фрукти, хліб, яловичину, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, сметану, олію. Разом з тим на 0,2-0,1% подешевшали яйця, кисломолочна продукція, свинина.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, в т.ч. на алкогольні напої - на 1,4%, тютюнові вироби - на 1,3%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,8% відбулося в основному через здешевлення природного газу на 6,6%.

Ціни на транспорт зросли на 1,6% в першу чергу за рахунок подорожчання палива і масел на 7,3%, проїзду в залізничному пасажирському транспорті - на 1,9%. Разом з тим на 1% подешевшали автомобілі.

Інфляція і прогнози НБУ

3 серпня 2020 року Національний банк України підвищив прогноз інфляції в Україні у 2020 році до 6% з 4,8%, прогнозованих раніше, залишившись при цьому в цільовому діапазоні 5% +/- 1 п. п.

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в липні 2020 року в річному вираженні - у порівнянні з липнем 2019 року - склала 2,4%, як і в червні поточного року.

Національний банк України прогнозував входження інфляції в цільовий діапазон 5% +/-1 процентний пункт до кінця року у зв'язку з поступовим відновленням світової економіки та зростанням цін на енергоресурси.

Споживча інфляція в Україні у вересні 2020 року в річному вираженні - у порівнянні з вереснем 2019 року - склала 2,3%, сповільнившись з 2,5% у серпні.

Споживча інфляція в Україні в жовтні 2020 року в річному вираженні - у порівнянні з жовтнем 2019 року - склала 2,4%, прискорившись з 2,3% у вересні.

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозували зростання інфляції в Україні з початку 2021 року.

Споживча інфляція в Україні в січні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з січнем 2020 року - склала 6,1%, прискорившись з 5% у грудні.

4 березня 2021 року Нацбанк оприлюднив прогноз щодо подальшого зростання інфляції в Україні з досягненням пікових значень в середині поточного року, але з уповільненням до кінця 2021 року.

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Автор: Катерина Жирій