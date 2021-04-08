Прогноз МВФ щодо зростання ВВП України на 4% - це менше, ніж закладено в держбюджеті.

Радник президента України з питань економіки Олег Устенко на одному з національних телеканалів заявив, що зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році буде вищим за 4%.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

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"Зростання 4% - це базовий прогноз. Але ми очікуємо, що це зростання буде більшим", – цитує Устенка прес-служба.

За його словами, прогноз МВФ щодо зростання ВВП України на 4% - це менше, ніж закладено в Державному бюджеті на 2021 рік.

"У держбюджеті закладено 4,2-4,3% реального зростання. А президент Зеленський говорить про необхідність виходу на зростання від 5% на рік. Тому що саме таке зростання дозволяє ефективно боротися з бідністю", – цитує радника глави держави прес-служба.

Устенко зазначив, що зростання ВВП України у 2021 році можливе завдяки підвищенню внутрішнього споживання домогосподарств завдяки збільшенню мінімальної та середньої заробітної плати.

Кредитний ресурс стане доступним, у тому числі завдяки програмі доступного кредитування "5-7-9%", іпотечному кредитуванню та зменшенню облікової ставки НБУ.

"Крім того, позитивний ефект для економіки дадуть інвестиції, додаткові витрати державного бюджету і поліпшення світової кон'юнктури", - резюмував експерт.

Прогноз

Світовий банк очікує помірного відновлення економіки України у 2021 році зі зростанням ВВП на 3,8%.

Міжнародний валютний фонд після спаду валового внутрішнього продукту України у 2020 році на 4% прогнозував його зростання у 2021 році на 4% з подальшим уповільненням у 2022 році до 3,4%.

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Автор: Богдан Слуцький