Виплати також відновлять для тих українців, які ще знаходяться у неволі.

Звільненим з полону українцям відновлять виплати. Окрім цього, гроші зможуть отримати й ті, хто досі перебуває у неволі.

Про це йдеться на сторінці Мінреінтеграції України в Telegram.

Так, Мінреінтеграції планує відновити роботу Міжвідомчої комісії з виплат політв’язням. Після цього буде відновлено виплати звільненим з полону українцям та тим, хто ще перебуває в неволі.

Отримати допомогу зможуть:

Українці, позбавлені свободи внаслідок злочинних дій агресора;

Родини українців, позбавлених особистої свободи на тимчасово окупованих територіях та території РФ з політичних мотивів, а також через громадську, політичну або професійну діяльність таких осіб.

Також повідомляється і про те, яку суму зможуть отримати українці. Полонені, які вже звільнені з неволі або ще позбавлені свободи, стосовно яких уряд ухвалить позитивне рішення, зможуть одержати одноразову грошову підтримку у розмірі 100 тисяч гривень.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що деяким українцям почали видавати до 250 тисяч гривень, оформити заявку на отримання грошей можна в "Дії".

Вас також можуть зацікавити новини: