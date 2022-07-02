Звільненим з полону українцям відновлять виплати. Окрім цього, гроші зможуть отримати й ті, хто досі перебуває у неволі.
Про це йдеться на сторінці Мінреінтеграції України в Telegram.
Так, Мінреінтеграції планує відновити роботу Міжвідомчої комісії з виплат політв’язням. Після цього буде відновлено виплати звільненим з полону українцям та тим, хто ще перебуває в неволі.
Отримати допомогу зможуть:
- Українці, позбавлені свободи внаслідок злочинних дій агресора;
- Родини українців, позбавлених особистої свободи на тимчасово окупованих територіях та території РФ з політичних мотивів, а також через громадську, політичну або професійну діяльність таких осіб.
Також повідомляється і про те, яку суму зможуть отримати українці. Полонені, які вже звільнені з неволі або ще позбавлені свободи, стосовно яких уряд ухвалить позитивне рішення, зможуть одержати одноразову грошову підтримку у розмірі 100 тисяч гривень.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що деяким українцям почали видавати до 250 тисяч гривень, оформити заявку на отримання грошей можна в "Дії".
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