В Україні запустили проект "єРобота".

Кабмін запустив в Україні проект "єРобота", в рамках якого українцям роздадуть гранти на освіту і власний бізнес.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, вже сьогодні через "Дію" можна подати заявку на отримання гранту для створення власного бізнесу, а також для отримання нових умінь у новій кар'єрі.

Так, проект "єРобота" складається з шести різних програм:

Гранти на будь-який мікробізнес у розмірі до 250 тис. грн.

Гранти до 8 млн. грн. на розширення або створення підприємств у сфері переробки.

Гранти на висадку садів – до 400 тис. грн. на 1 га.

Гранти на будівництво нових теплиць - до 7 млн грн.

Гранти для стартапів в IT.

Гранти на навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.

За словами прем'єр-міністра, важливим акцентом всіх цих програм є створення нових робочих місць і можливість онлайн-оформлення заяви на отримання гранту.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня 2022 року уряд анонсував три нові програми для підтримки економіки України в рамках проекту "єРобота". Це гранти для переробних підприємств, підтримка стартапів та кар'єра в ІТ.

Нагадаємо, раніше Кабмін також ухвалив постанову, згідно з якою офіційно зареєстрованих безробітних в Україні залучатимуть до суспільно корисних робіт за мінімальну заробітну плату (6 500 грн).

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