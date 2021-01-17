Згідно з чинним українським законодавством всі акціонерні товариства ЗОБОВ'ЯЗАНІ проводити такі збори не рідше 1 разу на рік.

До нинішнього часу понад 80% акціонерів ПАТ "Мотор Січ" підтримали проведення 31 січня поточного року позачергових Загальних зборів, на яких планується повернути діяльність підприємства в правове русло, а також запобігти його захопленню нелегітимним менеджментом компанії.

Про це у своїй спільній заяві повідомили ініціатори скликання зборів, компанії-акціонери Skyrizon і "МС-4" (група DCH).

"Участь в управлінні акціонерним товариством - невід'ємне і фундаментальне право кожного акціонера, а вищим органом управління будь-яким акціонерним товариством є загальні збори акціонерів. Згідно з чинним українським законодавством всі акціонерні товариства ЗОБОВ'ЯЗАНІ проводити такі збори не рідше 1 разу на рік (ст.32 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 16.08.2020 року). Останній раз збори акціонерів ПАТ "Мотор Січ" скликалися майже 4 роки тому - 30 березня 2017 року, що є серйозним порушенням прав власників акцій", - сказано в повідомленні на сайті зборів.

Автори документа підкреслили, що колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів, є наглядова рада. Однак Наглядова рада ПАТ" Мотор Січ " до нинішнього часу втратила легітимність, оскільки була обрана ще 30 березня 2017 року, і законодавчо встановлений трирічний термін її повноваження закінчився ще 30 березня 2020 року. Враховуючи цей факт, зараз наглядова рада підприємства має лише одне право - скликати загальні збори акціонерів.

"Однак попри багаторазові звернення акціонерів ПАТ "Мотор Січ", чинна "наглядова рада" цю функцію не виконує. Такі дії ми розцінюємо як спробу захоплення підприємства і вважаємо за необхідне провести загальні збори акціонерів найближчим часом", - йдеться в документі.

Skyrizon та "МС-4" також нагадали всім акціонерам, що з документацією по позачергових Загальних зборах можна ознайомитися на сайті.

Раніше екс-власник ПАТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв, який за інформацією ЗМІ у 2016 році продав китайським інвесторам контрольний пакет акцій, що належав йому, опублікував на сайті заводу заяву зі звинуваченнями на адресу ініціаторів проведення позачергових зборів акціонерів 31 січня 2021 року.

Водночас виконавчий директор Антирейдерського союзу Андрій Семидідько вважавши, що дії та публічні висловлювання Богуслаєва спрямовані на те, щоб всупереч закону зберегти за собою контроль над підприємством.

Він переконаний, що на "Мотор Січі" реалізована складна схема рейдерського захоплення.

"Думаю, багато хто бачив результати журналістського розслідування, згідно з яким Богуслаєв блокує китайським власникам контрольного пакета акцій доступ на підприємство за сприяння правоохоронців, суддів, чиновників - як спочатку при Порошенку, так зараз і при Зеленському. Сліди ведуть у вищі ешелони влади, де впритул не хочуть розуміти, що підприємство, приватизоване в 1998 році, розвивається за законами ринку. В СБУ, яке наклало арешт на акції, але "диверсантів" і "зрадників" у відповідній кримінальній справі не знайшло. В АМКУ, де чинуші бояться дати дозвіл на концентрацію, але не бояться потім, що їх посадять за саботаж. У наявності всі підстави для того, щоб вважати дії влади експропріацією інвестицій, йти до міжнародного арбітражу й вимагати від держави України відшкодування 3,5 мільярда доларів збитку, що, власне, й зробили китайці".

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Автор: УНІАН