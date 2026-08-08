Уся лінійка iPhone 17 може подорожчати вже в понеділок: що відбувається

Цього літа компанія вже підвищила ціни на MacBook, iPad та Vision Pro через кризу з пам’яттю, однак зміни не торкнулися смартфонів.

Компанія Apple має намір підвищити ціни на всю лінійку iPhone 17 вже 10 серпня – за кілька тижнів до презентації нового покоління iPhone. Про це повідомляє MacRumors з посиланням на інсайдера під ніком Fixed Focus Digital.

Раніше подорожчання відбулося лише в Японії – у середньому на 10 відсотків, але в інших країнах ціни залишилися без змін. Інсайдер не уточнив, на яку суму подорожчають iPhone, однак підкреслив, що Apple готується переглянути вартість смартфонів у всьому світі.

За його даними, компанія також зупинила частину виробничих ліній, що випускали лінійку iPhone 17: від 15% до 30% потужностей було заморожено. Передбачається, що це може бути пов’язано як із дефіцитом пам’яті, так і з підготовкою виробництва до випуску iPhone 18 Pro та складаного iPhone.

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У червні Apple вже підвищила ціни на MacBook, iPad, Vision Pro та пристрої для дому, пояснивши це істотним зростанням цін на пам'ять і накопичувачі. Тоді iPhone не подорожчав, хоча представники компанії й натякнули, що смартфони, AirPods та Apple Watch – наступні в черзі.

Аналітики очікують, що iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max коштуватимуть на 250–300 доларів дорожче за поточні моделі Pro. Таким чином, найдешевша версія iPhone Pro 2026 року з 256 ГБ пам’яті продаватиметься за $1349–1399.

За інформацією Bloomberg, Apple представить iPhone 18 Pro, 18 Pro Max і складаний iPhone 9 вересня. Старт продажів очікується до кінця місяця, тоді як базовий iPhone 18, iPhone 18e і друге покоління iPhone Air дебютують лише навесні 2027 року.

Раніше Apple оголосила, що лінійка iPhone 17 стала найпопулярнішою за всю історію iPhone. Попит на нові флагмани виявився настільки високим, що допоміг компанії випередити Samsung за обсягом продажів.

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