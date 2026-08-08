Євросоюз прискорив роботу над власним аналогом Starlink

Загалом планується вивести на низьку навколоземну орбіту 330 супутників, а на середню навколоземну орбіту – 18.

Європейська комісія підписала угоду з консорціумом SpaceRISE про розширення групи супутників IRIS2, що є важливим кроком на шляху до створення власної супутникової мережі широкосмугового доступу, пише NewsBytes.

Зазначається, що в рамках угоди буде запущено 66 нових супутників, у результаті чого загальна кількість супутників в основній групі сягне 348 одиниць. Запуск проєкту заплановано на 2029 рік.

У виданні додали, що проєкт IRIS2 є відповіддю Європейського Союзу на Starlink та інші супутникові інтернет-сервіси. Загалом планується розгорнути 330 супутників на низькій навколоземній орбіті та 18 – на середній навколоземній орбіті.

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В ЄС розробили цю мережу як безпечне та надійне рішення для забезпечення зв’язку європейських урядів, збройних сил, спецслужб та служб екстреної допомоги. Метою проєкту є забезпечення підтримки критично важливих операцій під час надзвичайних ситуацій або в умовах, що вимагають захищеного зв’язку.

Російські аналоги Starlink мають "вікно зв’язку" над Україною

Раніше експерт із супутникового зв’язку Володимир Степанець розповів, що російські супутники "Рассвет" компанії "Бюро 1440" вже забезпечують щонайменше два "вікна зв’язку" на добу над Україною тривалістю понад годину кожне.

12 із 16 запущених супутників "Рассвет" вже вийшли на робочу висоту 550 кілометрів, ще три поступово піднімаються, а один супутник згорів, ймовірно, внаслідок виробничого дефекту. Степанець зазначив, що вже фактично сформувався ланцюжок із хорошим покриттям.

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