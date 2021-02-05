Власники пабів змушені утилізувати пиво через карантин.

У Британії через карантин паби не змогли продати понад 50 мільйонів літрів пива.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа. У зв'язку з тим, що через коронавірус паби тривалий час були закриті, пиво доведеться утилізувати.

Читайте такожЧерез пандемію німці стали пити менше пива: продажі впали до історичного мінімуму

За словами власників пабів, збитки від утилізації пива складуть понад 300 млн фунтів стерлінгів.

Коли в Британії знімуть обмеження - поки невідомо.

На цей час там продовжують боротися з поширенням нових штамів коронавірусу.

Скасування Октоберфесту і проблеми з пивом в Німеччині

У Мюнхені з 19 вересня по 4 жовтня 2020 року мав відбутися знаменитий щорічний пивний фестиваль Октоберфест. Однак через пандемію коронавірусу головну пивну подію у світі довелося скасувати.

Продажі пива в Німеччині у 2020 році знизилися на 5,5% в порівнянні з попереднім роком на тлі обмежень пандемії коронавірусу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН