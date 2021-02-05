У Британії через карантин паби не змогли продати понад 50 мільйонів літрів пива.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа. У зв'язку з тим, що через коронавірус паби тривалий час були закриті, пиво доведеться утилізувати.
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За словами власників пабів, збитки від утилізації пива складуть понад 300 млн фунтів стерлінгів.
Коли в Британії знімуть обмеження - поки невідомо.
На цей час там продовжують боротися з поширенням нових штамів коронавірусу.
Скасування Октоберфесту і проблеми з пивом в Німеччині
У Мюнхені з 19 вересня по 4 жовтня 2020 року мав відбутися знаменитий щорічний пивний фестиваль Октоберфест. Однак через пандемію коронавірусу головну пивну подію у світі довелося скасувати.
Продажі пива в Німеччині у 2020 році знизилися на 5,5% в порівнянні з попереднім роком на тлі обмежень пандемії коронавірусу.
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