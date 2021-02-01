Срібло зростає в ціні на тлі активності приватних інвесторів в популярній групі в соцмережі Reddit — WallStreetBets.

Вартість срібла перевищила $30 за унцію. Ціна березневих ф'ючерсів на срібло піднялася на 12,8%, досягнувши $30,35 за унцію.

Такі показники були зафіксовані в ході торгів на нью-йоркській біржі Comex. Востаннє ціна перевищувала цю позначку в лютому 2013 року.

Читайте такожУ світі до рекордного мінімуму впав попит на ювелірні вироби

За даними на 12:15, вартість срібла становила $30,09 (+11,82%).

Срібло зростає в ціні на тлі активності приватних інвесторів в популярній групі в соцмережі Reddit — WallStreetBets.

Раніше вони вирішили підняти вартість металу після успіху з акціями компанії GameStop і мем-криптовалюта Dogecoin.

Що цьому передувало

За підсумками першого півріччя 2020 року попит на ювелірні вироби у світі знизився на 46%.

27 липня ціна на золото досягла максимуму за всю історію торгів. Вона виросла на 1,9% і досягла $1935 за тройську унцію, пізніше ціна піднялася до позначки $1943,93. Попередній абсолютний рекорд був встановлений у 2011 році.

Станом на 30 липня 2020 року у світі до рекордного мінімуму впав попит на ювелірні вироби.

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Автор: УНІАН