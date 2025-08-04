Інвестори також стежать за іншими несподіваними збоями в роботі рудників.

Мідь дорожчає другий день поспіль через зупинку видобутку в Чилі. Гірничодобувний гігант Codelco бореться з наслідками смертельної аварії на одній з найбільших підземних шахт у світі.

Видання Bloomberg пише, що шестеро людей загинули внаслідок обвалення тунелю, спричиненого землетрусом в Ель-Теньєнте, на частку якого припадає понад чверть обсягу виробництва Codelco. Підземні роботи припинено, і, оскільки компанія почала розслідування причин аварії, незрозуміло, як довго триватиме зупинка і чи вплине вона на виробничі плани компанії.

Минулого року шахта Ель-Теньєнте виробила 356 000 тонн міді, що робить її найбільшою шахтою Codelco. Цей обсяг еквівалентний більш ніж місячному імпорту рафінованої міді в Китай.

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На цьому тлі ціна на мідь на Лондонській біржі металів зросла на 0,4% до 9672 доларів за тонну.

Зупинка роботи рудника сталася в той час, коли світові мідеплавильні заводи стикаються з жорсткою конкуренцією за забезпечення поставок. Плата за переробку - основне джерело доходу для мідеплавильних заводів - залишається на вкрай низькому рівні на спотовому ринку, а заводи на Філіппінах і в Японії скоротили виробництво або закрилися. Навіть у Китаї, де виробництво залишається стабільним, є припущення, що воно досягає межі.

Інвестори також стежать за іншими несподіваними збоями в роботі рудників, зокрема на величезному комплексі Kamoa-Kakula, що належить Ivanhoe Mines Ltd. у Демократичній Республіці Конго. Зі свого боку керівництво компанії дало оптимістичну оцінку перспектив повернення цього рудника до колишніх показників.

Ціни на інші метали стартували без змін або з підвищенням, отримавши підтримку від ослаблення долара. Ф'ючерси на залізну руду в Сінгапурі зросли на 0,9% до 100,95 долара за тонну, скоротивши найбільше падіння за тиждень з квітня. Алюміній і цинк також зросли в ціні.

Ціни на мідь - останні новини

9 липня ціни на мідь у США злетіли до рекордного рівня після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон запровадить 50%-ві мита на промисловий метал у рамках ескалації торгової війни.

Перспектива підвищення мит на мідь викликала ажіотаж щодо закріплення поставок і цін на метал, який широко використовується в електроніці, будівництві та промисловому обладнанні.

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