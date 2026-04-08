Ціни на мідь підскочили до максимуму за три тижні на тлі перемир'я на Близькому Сході

Ринки готові знову ризикувати після повідомлень про відкриття Ормузької протоки.

Ціни на мідь у середу, 8 квітня, піднялися до максимуму за три дні після того, як США та Іран домовилися про тимчасове припинення вогню та відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Ці кроки послабили побоювання щодо інфляції та уповільнення світової економіки.

Видання Bloomberg пише, що ціни на метал зросли на Лондонській біржі металів (LME) на 2,9 % до 12 666 доларів за тонну, оскільки світові ринки знову схильні ризикувати. Алюміній, який найбільше постраждав від побоювань щодо поставок через конфлікт на Близькому Сході, також подорожчав.

"Схильність до ризику відновилася, що призвело до збільшення позицій по базових металах у середу", – сказала аналітик Shuohe Asset Management Co Гао Інь.

Однак, з огляду на тимчасовий характер перемир'я, ринкам металів буде складно повернутися до ситуації, яка спостерігалася на початку року, додала вона.

З точки зору пропозиції, здатність суден проходити через Ормузьку протоку особливо важлива для алюмінію. На Близький Схід припадає приблизно десята частина світового виробництва цього металу, і на поставках позначилося як майже повне закриття протоки, так і іранські удари по об'єктах, що належать Aluminium Bahrain BSC та Emirates Global Aluminium PJSC.

Станом на 5:50 за київським часом ціна на мідь на LME зросла на 2,8 % до 12 655 доларів за тонну. Таким чином, 1 кілограм металу коштуватиме 12,66 долара.

Що стосується інших металів, то ціни на алюміній зросли на 0,7 % до 3 499 доларів за тонну. Інші кольорові метали на біржі також здорожчали. Водночас ф'ючерси на залізну руду в Сінгапурі подешевшали на 1,5 % до 105,05 долара за тонну.

Війна на Близькому Сході завдала серйозного удару по ринку металів, зокрема міді. Так, 19 березня метал втратив усі цінові досягнення цього року.

1 квітня ціни на мідь зросли більш ніж на 1% після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном може закінчитися протягом двох-трьох тижнів.

