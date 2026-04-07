Аналітики попередили про проблеми з одним із найзатребуваніших металів у світі

Блокування Ормузької протоки загрожує світовій економіці

Аналітики компанії Goldman Sachs Group Inc. попередили, що ціна на мідь може впасти, якщо Ормузьку протоку не розблокують. Наразі ринки металів очікують на закінчення терміну, який президент США Дональд Трамп встановив для укладення угоди з Іраном, пише Bloomberg.

"Ми вважаємо, що короткострокові ризики зміщені в бік зниження, якщо протока залишиться заблокованою довше, ніж у нашому базовому сценарії, що призведе до більш тривалого періоду високих цін на енергоносії та, ймовірно, сповільнить зростання світової економіки", – заявили аналітики.

Більшість кольорових металів опинилися під тиском минулого місяця, оскільки стрімке зростання цін на нафту і газ загрожує економічному зростанню і знижує попит на промислові сировинні товари. Сьогодні на ринках панує невизначеність, оскільки інвестори оцінюють погрози Трампа на адресу Тегерана.

Хоча базовий сценарій Goldman передбачає відновлення руху по протоці з середини квітня, аналітики зазначили, що мідь вже торгується значно вище своєї оціночної справедливої вартості, яка становить близько 11 100 доларів за тонну.

За словами аналітиків, мідь, як і раніше, отримує підтримку з боку обмеженого ринку за межами США та перспективи широкомасштабного стратегічного накопичення запасів. Однак вони додали, що ці фактори можуть втратити своє значення у разі реалізації "вкрай несприятливого" сценарію розвитку світової економіки, прогнозованого банком.

"Фундаментальні фактори не забезпечують підтримку ціни на мідь на поточному рівні, що робить її вразливою до нового зниження у разі погіршення економічних перспектив і прагнення інвесторів до зниження ризиків", – пишуть аналітики.

Експерти знизили базовий прогноз щодо ціни на мідь цього року до 12 650 доларів за тонну в середньому, порівняно з попередніми 12 850 доларами.

Станом на 6:25 за київським часом на Лондонській біржі металів ціна на мідь зросла до 12 400 доларів за тонну, тоді як ціни на інші метали демонстрували неоднозначну динаміку.

Ціни на мідь - останні новини

19 березня мідь втратила всі свої цінові досягнення цього року, оскільки загострення конфлікту на Близькому Сході призвело до зростання цін на енергоносії та посилило ризик серйозної шкоди світовій економіці. Вже 23 березня цей метал впав до найнижчого рівня за понад три місяці.

1 квітня ціни на мідь зросли більш ніж на 1% після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном може закінчитися протягом двох-трьох тижнів.

