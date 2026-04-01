Ціни на мідь зростають на тлі останніх заяв Трампа

Ціни на мідь зросли більш ніж на 1% після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном може закінчитися протягом двох-трьох тижнів. Слова американського лідера принесли полегшення на ринок ризикових активів, які постраждали від побоювань щодо уповільнення світового економічного зростання.

Видання Bloomberg пише, що станом на 06:25 за київським часом ціна на мідь на Лондонській біржі металів зросла до 12 451 долара за тонну. Таким чином, 1 кілограм металу обійдеться в 12,45 долара.

При цьому зазначається, що на ключовому китайському ринку спостерігаються ознаки поліпшення попиту, особливо після того, як у другій половині березня ціни на мідь опустилися нижче 12 000 доларів за тонну. Націнки на імпорт – показник поточного попиту на метал – минулого тижня зросли до дев'ятимісячного максимуму, а запаси в Китаї різко скоротилися.

Мідь почала цей рік досить добре, піднявшись у січні до рекордного рівня вище 14 500 доларів за тонну. Трейдери кинулися на ринок, оскільки робота копалень сповільнилася, потік сировини до США вичерпав запаси в інших країнах, а бум штучного інтелекту забезпечив вищий попит.

Водночас компанія Ivanhoe Mines Ltd знизила прогноз щодо обсягів видобутку на своїй флагманській копальні в Демократичній Республіці Конго після масштабної повені, що сталася минулого року, а Чилі, яка є найбільшим світовим постачальником, повідомила про найнижчий місячний обсяг видобутку за останні дев'ять років.

Тим часом трейдери, що займаються алюмінієм, очікують інформації про два заводи на Близькому Сході, які постраждали від іранських ракет і дронів. Emirates Global Aluminium, найбільший виробник у регіоні, повідомив, що його об'єкти зазнали "значних збитків", а Aluminium Bahrain заявив, що оцінює масштаби збитків. Це сприяло значному зростанню цін на метал.

В результаті цих ударів аналітики Goldman Sachs Group Inc. виключили близько 1,5% світової пропозиції зі своїх прогнозів на 2026 рік і підвищили цільовий показник середніх цін до 3 200 доларів за тонну.

У середу ціна на алюміній знизилася до 3 463,50 долара за тонну після того, як у вівторок вона піднялася майже до чотирирічного максимуму.

19 березня мідь втратила всі свої цінові досягнення цього року, оскільки загострення конфлікту на Близькому Сході призвело до зростання цін на енергоносії та посилило ризик серйозної шкоди світовій економіці. Вже 23 березня цей метал впав до найнижчого рівня за понад три місяці.

Ціни на алюміній можуть показати найзначніше місячне зростання за останні майже два роки. Війна на Близькому Сході призвела до збоїв у постачанні та пошкодження місцевих виробничих потужностей, що спричинило загострення ситуації на світовому ринку.

