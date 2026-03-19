Війна в Ірані завдала серйозного удару по міді: скільки зараз коштує метал

Мідь втратила всі свої цінові досягнення цього року. Загострення конфлікту на Близькому Сході призвело до зростання цін на енергоносії та посилило ризик серйозної шкоди світовій економіці.

Видання Bloomberg пише, що на Лондонській біржі металів ціни масово почали падати після того, як Іран та Ізраїль завдали ударів по енергетичних об'єктах на Близькому Сході. За відсутності видимих перспектив завершення конфлікту та на тлі стрімкого зростання цін на нафту промислові сировинні товари зазнають сильного тиску з боку продавців.

Мідь, яка досягла історичного максимуму наприкінці січня, втратила понад 9% цього місяця. Станом на 8:56 за київським часом метал подешевшав на 2,5% і склав 12 086 доларів за тонну. Таким чином, 1 кілограм міді коштує 12,09 долара.

Трейдери на ринку металів порівнюють ймовірність збоїв у постачанні з загрозою для виробничої діяльності в усьому світі у разі, якщо конфлікт на Близькому Сході спричинить більш масштабне уповільнення економічного зростання. Попит на метали в Китаї був слабким ще до того, як США та Ізраїль завдали ударів по Ірану.

Однак обвал цін на метали може також сприяти активізації попиту, особливо з боку китайських споживачів, які раніше цього року утримувалися від покупок через високі ціни. Запаси алюмінію та міді в Китаї зросли до рекордних рівнів.

Ціна на алюміній впала на 2% – до 3 330,50 долара за тонну, хоча за рік її зростання склало 11%. Ціни на цинк, нікель і олово знизилися щонайменше на 1%, а в Сінгапурі ціна на залізну руду впала на 0,2% – до 107,05 долара за тонну.

9 березня золото дешевшало на тлі зміцнення долара, а зростання цін на енергоносії посилило побоювання щодо інфляції та ще більше погіршило перспективи зниження процентних ставок Федеральної резервної системи США в найближчій перспективі.

Наступного дня стало відомо, що алюміній падав після досягнення чотирирічного максимуму після того, як президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що війна з Іраном, яка призвела до перебоїв у постачанні металу з Близького Сходу, може закінчитися.

