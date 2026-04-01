Трамп спрогнозував, скільки ще триватиме війна США проти Ірану

Президент США заявив, що він мав одну мету, розпочавши війну проти Ірану й вона вже досягнута.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США вдалося змінити владу в Ірані, а також додав, що Тегеран не матиме ядерної зброї. Про це він заявив в Білому домі під час спілкування з журналістами.

"Зміна режиму не входила до числа моїх цілей. У мене була одна мета: щоб у них не було ядерної зброї. І ця мета була досягнута. У них не буде ядерної зброї", - заявив очільник Білого дому.

На питання, скільки ще триватиме військова операція США проти Ірану, Трамп відповів, що "думає, що за 2-3 тижні".

"Їхні лідери всі пішли. Ось чому відбулася зміна режиму. У нас з’явилися нові, чудові лідери", - додав Трамп.

Примітно, що за словами очільника Білого дому, неважливо, чи погодиться Іран на укладання угоди з США:

"Коли ми відчуємо, що вони на довгий час застрягли в кам'яному столітті і не зможуть створити ядерну зброю, тоді ми підемо. Не має значення, чи укладемо ми угоду, чи ні", - сказав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп у власній соціальній мережі написав, що його країна більше не буде допомагати іншим державам з постачанням нафти та пального через Ормузьку протоку. Трамп додав, що Іран, по суті, знищений й найважче вже зроблено. Він додав, що США не будуть допомагати, так само, як і їм не надали підтримки. Трамп дав зрозуміти, що країни, які страждають через дефіцит авіаційного палива через фактичне блокування Ормузької протоки, можуть купити його у США або забрати його самотужки. Він наголосив, що цим країнам "доведеться почати вчитися боротися самостійно".

Також ми писали, що за словами Трампа, Іран дав згоду на більшість із 15 вимог, висунутих США Тегерану для припинення війни. Проте, як зазначає Bloomberg, досі незрозуміло, чи ведуть сторони переговори. Водночас, видання зауважує, що публічно Іран відхилив 15-пунктний перелік умов припинення вогню, який адміністрація Трампа передала через посередників у Пакистані. Окрім цього, Тегеран висунув у відповідь пʼять власних умов, а саме збереження суверенітету над Ормузькою протокою.

