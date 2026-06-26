По всій Україні подорожчали квартири: названо регіони, де ціна оренди зросла найбільше

У західних та центральних регіонах зберігається найвища вартість оренди.

В Україні за рік суттєво зросла вартість оренди житла. Найбільше зростання медіанних цін на оренду однокімнатних квартир за рік відбулося в Запорізькій області в +60% і становить 8 000 гривень за місяць. Про це йдеться в дослідженні "OLX Нерухомість", яке є у розпорядженні УНІАН.

Вагоме зростання також зафіксовано в наступних областях:

Харківській – на 44% з актуальною медіанною вартістю 6 500 грн;

Закарпатській – майже на 31%, медіанна вартість – 21 818 грн;

Івано-Франківській – майже на 29%, вартість – 16 073 грн;

Полтавській – на 25%, вартість – 10 000 грн;

Кіровоградській – на 21%, вартість – 8 500 грн;

Тернопільській – майже на 20%, вартість – 13 182 грн.

Двокімнатні квартири

Зазначається, що на ринку оренди двокімнатних квартир вартість зросла найбільше у Харківській області – майже на 85%. Актуальна медіанна ціна становить 12 000 грн.

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Суттєве зростання спостерігається ще в низці областей:

Запорізькій – на 69%, медіанна ціна – 11 000 грн;

Закарпатській – майже на 42%, ціна – 26 449 грн;

Тернопільській – на 28%, ціна – 15 390 грн;

Черкаській – на 27%, ціна – 14 000 грн;

Кіровоградській – на 22%, ціна – 11 000 грн;

Чернівецькій – майже на 22%, ціна – 17 694 грн;

Івано-Франківській – на 21%, ціна –17 705 грн.

Трикімнатні квартири

Згідно дослідження, довгострокова оренда трикімнатних квартир зазнала найбільшого здорожчання у Харківській області – майже на 67%, де актуальна медіанна ціна становить 15 000 гривень.

Істотне зростання відбулося ще в девʼяти областях:

Запорізькій – на 51%, медіанна ціна наразі становить 13 000 грн;

Кіровоградській – на 40%, ціна – 14 000 грн;

Полтавській – на 36%, ціна – 15 000 грн;

Івано-Франківській області – на 36%, ціна – 19 767 грн;

Київській – на 32%, ціна – 20 000 грн;

Львівській – майже на 27%, ціна – 25 500 грн;

Закарпатській – майже на 26%, ціна – 24 240 грн;

Миколаївській – на 20%, ціна – 12 000 грн;

Чернівецькій – майже на 20%, ціна – 19 877 грн.

Ринок житла - останні новини

Як писав УНІАН, медіанна вартість оренди будинку у столиці в травні становила 110 тисяч гривень, що на 16% вище, ніж у травні минулого року. За результатами дослідження "OLX Нерухомість", в низці населених пунктів Київської області зростання цін виявилося ще стрімкішим.

Раніше повідомлялося, що в більшості великих українських міст суттєво зросла вартість оренди однокімнатної квартири. Так, найбільше ціни зросли у Харкові, Запоріжжі та Кропивницькому. При цьому в Києві було зафіксовано незначне здешевлення.

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