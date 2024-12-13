Проєкт покликаний підтримати книговидавництво в Україні та читання українською.

Українці, яким у 2024 році виповнилося 18 років, матимуть нагоду отримати спеціальну картку на 908 грн. Їх можна буде витратити на придбання україномовних книжок, які надруковані в Україні. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наступного тижня ми запускаємо проєкт для підтримки книговидавництва в Україні та читання українською. В умовах, коли Росія бомбить наші друкарні, намагається знищити нашу культуру - це важливий елемент підтримки", - написав глава уряду.

Раніше стало відомо, що 16 грудня в Україні буде запущено проєкт "єКнига", який працюватиме у застосунку "Дія". Для отримання коштів треба буде обрати послугу "єКнига", після чого перейти за посиланням та відкрити спеціальну віртуальну банківську картку "єКнига" в одному з банків.

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Якщо заявку буде схвалено, гроші зарахують на картку, а використати їх потрібно буде протягом 3 місяців.

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Раніше УНІАН повідомляв, до якого числа можна оформити 1000 гривень в рамках програми "Зимова єПідтримка". Заявку можна оформити до кінця зими. Виплата має відбутися протягом 10 робочих днів.

Раніше стало відомо, що витратити ці кошти можна на купівлю ліків, оплату комунальних послуг, а також медичні та освітні послуги. Крім цього, є можливість переказати гроші на допомогу ЗСУ.

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