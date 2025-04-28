У прес-службі заявили, що вжиті всі заходи щодо відновлення роботи.

Вранці, 28 квітня, у соцмережах почала ширитися інформація про те, що в роботі кас та мобільного додатку мережі гіпермаркетів "Епіцентр" стався збій.

Зокрема, в жодному з магазинів мережі неможливо здійснити покупки.

У деяких повідомленнях висловлювалися припущення про хакерську атаку.

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Згодом компанія випустила офіційну заяву, де зазначила, що збій спричинений технічними проблемами.

"Маємо тимчасові технічні проблеми, на даний момент вжиті всі заходи щодо відновлення роботи", - йдеться у заяві прес-служби.

Збій в роботі українських компаній – останні новини

26 квітня в Україні стався масштабний збій в роботі банківських терміналів та інших сервісів, зокрема державних. Зокрема, збій торкнувся роботи "Дії" та "Нової пошти". Корім цього, через проблеми в роботі "Ощадбанку" у київському метрополітені було неможливо розрахуватися банківськими картками.

Пізніше у "Дії" заявили, що збій в роботі застосунку стався через технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних.

23 березня "Укрзалізниця" повідомила про технічний збій в IT-системі, внаслідок чого не працювали онлайн-сервіси компанії. Зокрема тимчасово не працювали продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн-сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.

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