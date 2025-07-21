Щоквартальна звітність зменшить бюрократичне навантаження та тяганину зі звітами.

В Україні з 2026 року для фізичних осіб-підприємців (ФОП) буде відновлено квартальну звітність замість щомісячної, яка була впроваджена у 2025 році. Про це в ефірі "Еспресо" повідомила народна депутатка Галина Васильченко.

"До 1 січня 2025 року фізичні особи-підприємці та юридичні особи подавали звітність щодо своїх найманих працівників один раз на квартал. Це звітність щодо податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного соціального внеску (ЄСВ) і також військового збору", - сказала вона.

Проте минулого року за ініціативою Мінекономіки була підтримана норма, щоб таку звітність перевести на щомісячну. За словами нардепки, обґрунтування щомісячної звітності полягало в тому, щоб бачити плин кадрів й інші дані, коли надається підприємству "критичність" з метою бронювання.

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"Очевидно, що потрібно розділити ці звітності, повернути для фізичних осіб-підприємців квартальну звітність. Менше бюрократичного навантаження, менше додаткової тяганини зі звітами", - розповіла Васильченко.

Вона також наголосила, що така звітність, яка була впроваджена на 2025 рік, жодним чином не впливає на податкові надходження.

"Вдалося цю норму поправкою виправити. І вже з 2026 року буде повернута щоквартальна звітність для ФОП", - додала нардепка.

Звітність від підприємств

З 5 липня в Україні поновилося обов’язкове подання державної статистичної звітності для підприємств, яке було обмежене з початком повномасштабного вторгнення.

Також повідомлялося, що керівники підприємств, установ та організацій мали до 20 червня подати до територіальних центрів комплектування (ТЦК) звітність щодо наявності транспорту, його технічного стану, а також працівників, які керують цією технікою.

При цьому цей обов’язок стосується лише юридичних осіб, а фізичні особи та ФОП були звільнені від подання такої звітності. У разі неподання звіту підприємству загрожувала адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 34 000 до 59 500 гривень.

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