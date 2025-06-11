Податкові боржники складають понад половину від загальної кількості ФОПів в Україні.

Кількість фізичних осіб-підприємців із податковим боргом в Україні від початку повномасштабної війни зросла майже вдвічі – зі 670 тисяч у лютому 2022 року до 1,29 мільйона станом на початок травня 2025.

Як повідомляє платформа "Опендатабот", найбільше нових боржників з’явилось у перший рік повномасштабної війни. Тоді кількість підприємців, що заборгували податки, зросла в 1,6 раза, а сплеск припав на березень (+31% за місяць).

"Вже наступного року підприємці адаптувалися до нових реалій та приріст сповільнився до 4% за рік. Втім вже у 2024 ситуація знову погіршилася, й нових боржників за рік побільшало на 16%", - ідеться у дослідженні.

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На початку поточного року ще 42 282 підприємці були обтяжені податковими боргами - +3,3%. Втім протягом наступних місяців ФОПи гасили свої заборгованості, тож на початок травня приріст складав вже 2% або 24 275 підприємців.

Що стосується суми заборгованості, загальний податковий борг від початку повномасштабної війни зріс на близько 6 млрд грн - майже удвічі.

Зазначається, що 30 млн грн з цих боргів припадають на ФОПів-платників єдиного податку 1 та 2 групи, які були мобілізованими. Загалом 3145 підприємців у лавах ЗСУ станом на квітень поточного року мають податковий борг зі сплати єдиного податку та військового збору.

"Варто зауважити, що реальну кількість мобілізованих підприємців із податковим боргом наразі обчислити неможливо", - наголосили в "Опендатабот".

Слід зазначити, що загальна кількість ФОПів в Україні наразі складає 2,17 млн. Таким чином, податковими боржниками є понад половина підприємців (1,29 млн).

ФОП в Україні – інші новини

За даним платформи "Опендатабот", в Україні вперше за кілька років кількість закритих ФОП перевищила кількість відкритих. Так, з січня по квітень 2025 року відкрилося майже 82 тисячі нових фізичних осіб-підприємців, а майже 120 тисяч підприємців припинили свою діяльність. Таким чином, на один новостворений бізнес припадає 1,5 закритих.

Нардеп, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснював, що сплеск закриттів ФОПів на початку року радше повʼязаний із закриттям непрацюючих ФОПів, яким з 1 січня відновили обовʼязок сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).

У грудні 2024 року набрав чинності закон про підвищення військового збору для працівників з 1,5% до 5% та розширення кола його платників на ФОПів. Для ФОПів-платників єдиного податку 3 групи військовий збір складає 1% від доходу. Для фізичних осіб-підприємців-платників єдиного податку 1, 2 та 4 групи військовий збір встановлено на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати на місяць.

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