Покупці зможуть завантажувати експлуатаційні документи в електронному вигляді.

Уряд впорядкував та цифровізував надання гарантійних послуг покупцям побутової техніки, мобільних телефонів та інших технічно складних побутових товарів. Відповідну постанову "Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів" ухвалили на засіданні уряду, повідомляє прес-служба Кабміну.

Зазначається, що це полегшить життя як покупцям, так і продавцям техніки. Так, відтепер споживачі отримають доступ до експлуатаційних документів на офіційному веб-сайті виробника та зможуть завантажувати їх в електронному вигляді протягом гарантійного терміну.

Крім цього, зменшується навантаження на бізнес за рахунок скасування 9 паперових форм, які продавці зобов’язані заповнювати при гарантійному обслуговуванні товару та які створювали підстави для накладання штрафних санкцій Держпродспоживслужбою.

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"Такі зміни уряд ухвалив задля спрощення ведення бізнесу, діджиталізації бізнес-процесів та покращення сервісу, що надається кінцевому споживачу", - додали у Кабміні.

Купівля техніки в Україні

Як повідомляв УНІАН, у "ПриватБанку" розповіли, що українці найчастіше купують у розстрочку. Так, через цю фінустанову щомісяця співгромадяни купують товарів на 1,6 млрд гривень, майже чверть розстрочок припадає на придбання смартфонів.

Майже 23% користувачів послуги онлайн-кредитування банку оформляють розстрочку на купівлю смартфонів, близько 9% – на придбання ноутбуків та іншої електроніки та комп’ютерної техніки, та 6% - на купівлю великої побутової техніки.

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