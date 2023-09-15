Середня вартість товарів, що купуються у розстрочку, становить трохи більше 13 тисяч гривень.

Щомісяця українці купують у розстрочку через "ПриватБанк" товарів на 1,6 млрд гривень, майже чверть розстрочок припадає на придбання смартфонів.

Про це повідомила прес-служба банку. За словами керівника напрямку торгового еквайрингу Сергія Макаренка, середня вартість товарів, які купуються за програмою розстрочки, становить трохи більше 13 тис грн.

"Майже 23% користувачів послуги онлайн-кредитування "ПриватБанку" оформляють розстрочку на купівлю смартфонів, близько 9% – на придбання ноутбуків та іншої електроніки та комп’ютерної техніки, та 6% - на купівлю великої побутової техніки", - йдеться у повідомленні.

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Також у банку додали, що наразі відсутня комісія за списання платежів з кредитних коштів.

Актуальні послуги "ПриватБанку"

У червні у "Приват24" з’явилася можливість перевипустити пластикову картку, замовивши нову з доставкою "Новою поштою" по Україні.

У липні у мобільному додатку "Приват24" з’явилася можливість переказу грошей на картку без необхідності ділитися її номером. Для отримання переказу на картку достатньо відправити посилання на неї із додатку.

З 1 серпня 2023 року "ПриватБанк" подовжив період використання всіх карток на 24 місяця, тому клієнтам, у яких закінчився термін дії картки, не потрібно зараз перевипускати їх, вони працюватимуть ще 24 місяці понад термін, вказаний на пластику.

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