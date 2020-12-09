Американський Forbes вперше помістив Ілона Маска на друге місце в списку найбагатших людей світу.

Forbes вперше помістив СЕО компанії Tesla Ілона Маска на друге місце в списку найбагатших людей світу.

Це випливає з результатів рейтингу Forbes Real-Time, який оновлюється в реальному часі.

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Він витіснив з другого місця Бернара Арно - главу групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy.

Перше місце рейтингу залишається за засновником Amazon Джеффом Безосом, чиї статки в Forbes оцінюють в $185,4 млрд.

Як змінювалася позиція в рейтингу

Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.

У липні 2020 року Маск посів сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.

21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети.

18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірку найбагатших людей світу.

9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.

17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.

24 листопада Маск обійшов Білла Гейтса в рейтингу мільярдерів.

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Автор: УНІАН