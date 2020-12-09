Forbes вперше помістив СЕО компанії Tesla Ілона Маска на друге місце в списку найбагатших людей світу.
Це випливає з результатів рейтингу Forbes Real-Time, який оновлюється в реальному часі.
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Він витіснив з другого місця Бернара Арно - главу групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy.
Перше місце рейтингу залишається за засновником Amazon Джеффом Безосом, чиї статки в Forbes оцінюють в $185,4 млрд.
Як змінювалася позиція в рейтингу
Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
У липні 2020 року Маск посів сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети.
18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірку найбагатших людей світу.
9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.
17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.
24 листопада Маск обійшов Білла Гейтса в рейтингу мільярдерів.
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