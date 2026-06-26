Starlink планує стати повноцінним мобільним оператором, - FT

SpaceX вивчає можливість виходу Starlink на роздрібний ринок мобільного зв’язку.

Компанія Ілона Маска SpaceX планує вийти на ринок мобільного зв'язку з новим сервісом від Starlink для американських споживачів. Якщо проєкт реалізують, компанія напряму конкуруватиме з найбільшими мобільними операторами США, пише Financial Times.

Зазначається, що президентка та операційна директорка SpaceX Гвінн Шотвелл повідомила інвесторам, що компанія вивчає можливість виходу Starlink на роздрібний ринок мобільного зв’язку, а також можливість створення власної наземної мобільної мережі в США.

У разі реалізації цього плану SpaceX продаватиме мобільні контракти безпосередньо користувачам і конкуруватиме з трьома найбільшими американськими операторами Verizon Wireless, AT&T і T-Mobile.

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Досі компанія обирала іншу модель роботи. Зараз Starlink працює спільно з T-Mobile, забезпечуючи доступ до супутників Starlink для покращення покриття у сільській місцевості, де бракує наземної мережі. Новий проєкт принципово відрізняється від цієї моделі, адже передбачає перехід до самостійного сервісу мобільного зв’язку.

Як зазначає FT, вихід на ринок мобільних контрактів стане одним із наймасштабніших комерційних розширень SpaceX з моменту запуску Starlink. Наразі сервіс високошвидкісного супутникового інтернету працює більш ніж у 150 країнах світу.

Запуск мобільного сервісу також доповнить чинну послугу супутникового інтернету Starlink, якою станом на березень користувалися 10,3 млн клієнтів по всьому світі.

Компанія SpaceX - останні новини

Видання Business Insider писало, що деякі аналітики почали ставити під сумнів надзвичайно високу оцінку вартості SpaceX та її амбітні цілі – від створення дата-центрів у космосі до колонізації Марса. А після різкого падіння акцій SpaceX і Tesla статки американського мільярдера Ілона Маска опустилися нижче позначки в 1 трильйон доларів.

Раніше повідомлялося, що амбітний план компанії SpaceX запустити до одного мільйона супутників зі штучним інтелектом на орбіту вже у 2028 році викликав серйозні дискусії серед науковців і експертів космічної галузі. Частина дослідників попереджає, що проєкт може стати "економічно непідйомним" і навіть спровокувати фінансові проблеми для компанії.

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