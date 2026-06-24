Маск вже не трильйонер: обвал акцій SpaceX 'вкрав' десятки мільярдів, - BI

Найбагатша людина світу втратила статус трильйонера.

Статки американського мільярдера Ілона Маска опустилися нижче позначки в 1 трильйон доларів після різкого падіння акцій SpaceX і Tesla, пише Business Insider.

За даними індексу мільярдерів Bloomberg, його статки скоротилися до 957 млрд доларів.

Зазначається, що Маск став трильйонером на початку червня, коли первинне розміщення акцій SpaceX оцінило космічну компанію більш ніж у 2 трлн доларів. Котирування кілька днів зростали на тлі високого інтересу роздрібних інвесторів, яких приваблювали науково-фантастичні обіцянки компанії.

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Однак цього тижня акції SpaceX різко впали. 23 червня вони закрилися на рівні близько 156 доларів за акцію, що більш ніж на 30% нижче за денний максимум у 225 доларів, зафіксований 16 червня. Водночас котирування все ще залишаються трохи вищими за стартову ціну в 150 доларів під час початку торгів 12 червня.

Останніми днями акції технологічних компаній зазнали падіння на тлі побоювань щодо "бульбашки" штучного інтелекту та підвищення процентних ставок. Деякі аналітики ставлять під сумнів надзвичайно високу оцінку вартості SpaceX та її амбітні цілі – від створення дата-центрів у космосі до колонізації Марса. Серйозним випробуванням для компанії може стати завершення періоду блокування акцій, після якого перші інвестори та акціонери отримають можливість продавати свої частки.

Як випливає з документів, поданих SpaceX перед первинним розміщенням акцій, у 2025 році компанія зафіксувала збиток у 4,9 млрд доларів. При цьому її збитковий підрозділ, пов'язаний зі штучним інтелектом, здійснив капітальні витрати на суму 12,7 млрд доларів.

Попри падіння котирувань, ракетобудівна компанія залишається найціннішим активом Маска. Його частка в компанії станом на 23 червня оцінювалася у 744 млрд доларів і становила майже 80% загального статку бізнесмена. Водночас знизилася і вартість його пакета акцій компанії Tesla, який оцінюється приблизно у 158 млрд доларів.

Втім, в Business Insider зазначили, що ринкові коливання є звичним явищем, і в разі відновлення вартості акцій SpaceX статки Маска також можуть швидко зрости.

Слід зазначити, що навіть після втрати статусу трильйонера Маск залишається найбагатшою людиною світу. Його статки суттєво перевищують капітал найближчого переслідувача співзасновника Google Ларрі Пейджа.

Найбагатші люди - головні новини

Агентство Reuters писало, що після рекордного первинного розміщення акцій SpaceX статки Ілона Маска мали перевищити 1,1 трлн доларів. Таким чином, підприємець мав стати першою людиною в історії, чиє багатство сягнуло позначки в один трильйон доларів.

Видання The Economist повідомляло, що світова нестабільність змушує найбагатших людей шукати нові місця для життя. За оцінками дослідницької компанії New World Wealth, у 2025 році країну проживання змінили понад 140 тис. мільйонерів, що стало абсолютним рекордом. При цьому в поточному році показник може зрости до 165 тисяч осіб.

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