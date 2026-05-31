SpaceX готує мегасузір’я з мільйона ШІ-супутників, але це може стати помилкою, - Forbes

Експерти попереджають, що ідея орбітальних дата-центрів може обернутися надзвичайно дорогою ставкою для SpaceX.

Амбітний план компанії SpaceX запустити до одного мільйона супутників зі штучним інтелектом на орбіту вже у 2028 році викликав серйозні дискусії серед науковців і експертів космічної галузі. Частина дослідників попереджає, що проєкт може стати "економічно непідйомним" і навіть спровокувати фінансові проблеми для компанії, пише Forbes.

Ініціатива передбачає створення орбітальних центрів обробки даних, які працюватимуть як космічні системи для моделей штучного інтелекту. Йдеться про потенційне розміщення таких технологій, як ChatGPT та системи Google Gemini, безпосередньо в космосі.

За оцінками окремих дослідників, реалізація проєкту може коштувати близько 2 трильйонів доларів, якщо використати нинішні технології запусків і виробництва супутників. Для порівняння, компанія вже має близько 10 тисяч супутників Starlink на орбіті, але новий план перевищує цей масштаб у сотні разів.

Експерти зазначають, що навіть за оптимістичних сценаріїв масове розгортання мільйона супутників вимагатиме безпрецедентної частоти запусків – аж до одного старту щогодини.

Скепсис щодо економіки проєкту

Провідні дослідники космосу наголошують, що нинішня економіка запусків робить такі ініціативи сумнівними. Один із них, доктор Роберт Зубрін, вважає, що космічні ШІ-центри обробки даних "не зможуть конкурувати з наземною інфраструктурою за вартістю".

"Запуск орбітального сузір’я з мільйона супутників – це фантазія", – заявив Роберт Зубрін.

Він також підкреслює, що навіть із використанням багаторазових ракет SpaceX Starship масштабування до мільйона супутників є "надзвичайно ризикованим" і може виснажити фінансові ресурси компанії.

Ідея космічних дата-центрів розглядається як наступний крок після мережі Starlink, яка вже забезпечує зв’язок для мільйонів користувачів. Проте експерти наголошують: передача обчислювальних центрів у космос значно складніша й дорожча, ніж телекомунікаційні супутники.

Деякі дослідження допускають, що за умови різкого здешевлення запусків космічні обчислювальні системи можуть стати конкурентними до середини наступного десятиліття. Однак наразі це залишається лише теоретичним сценарієм.

"Гонка майбутнього" вже почалася

Попри скепсис, частина аналітиків вважає, що поєднання штучного інтелекту та космічних технологій може запустити нову інвестиційну "золоту лихоманку". Вони порівнюють ситуацію з раннім етапом розвитку інтернету, коли невизначеність не заважала стрімкому зростанню ринку.

Водночас критики застерігають: надто агресивне масштабування проєкту може не лише поставити під загрозу його економічну життєздатність, а й змінити баланс у всій космічній галузі.

Головне питання залишається відкритим – чи стане мільйон ШІ-супутників технологічним проривом, чи найдорожчою помилкою в історії космічного бізнесу.

