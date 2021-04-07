Відповідний проект закону буде переданий на голосування до Верховної Ради.

Кабінет Міністрів затвердив проект закону, яким пропонується адаптувати Митний кодекс України до законодавства країн-членів Європейського Союзу в частині визначення походження при імпорті/експорті товарів в Україну.

Відповідне рішення Кабмін прийняв на сьогоднішньому засіданні.

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"Проектом закону передбачено наближення Митного кодексу України до Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, і ЄС, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їх державами членами, з іншого боку, з метою адаптації законодавства України до законодавства країн-членів ЄС в частині визначення походження при імпорті/експорті товарів в Україну", - сказано в пояснювальній записці до документа.

Відповідний проект закону буде переданий на голосування до Верховної Ради.

Довідка УНІАН

У 2014 році Європейський Союз і Україна підписали угоду про асоціацію, що стало початком нового періоду в розвитку відносин між ЄС і Україною. Угода є основним інструментом для тіснішого зближення України та Євросоюзу: вона сприяє поглибленню політичних відносин, сильнішим економічним зв'язкам та взаємній повазі спільних цінностей.

Економічна частина Угоди, про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі, надає Україні можливість для розширення торговельних відносин та економічного розвитку, оскільки відкриває нові ринки, сприяє адаптації законодавства, стандартів і регламентів у різних секторах. Останнє допоможе інтегрувати стандарти ЄС у ключові сектори української економіки.

Непереференційні правила - правила для визначення країни походження товарів, щодо яких не передбачені тарифні преференції.

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Автор: Богдан Слуцький