Якщо програмісти володіють мовою JavaScript, вони можуть претендувати на великі гроші.

Станом на квітень 2021 року в Україні найвищу середню зарплату отримують програмісти.

Про це йдеться в статистиці кадрового порталу rabota.ua.

Читайте такожСитуація з безробіттям в Україні може змінитися: прогноз НБУ

У разі, якщо програмісти володіють мовою JavaScript, вони можуть претендувати на щомісячний заробіток у розмірі близько 95 тис.грн.

Senior JavaScript developer - 95 тис. грн

Senior Front-End developer - 95 тис. грн

Senior HTML developer - 95 тис. грн

Senior Java developer - 90 тис. грн

JavaScript developer - 90 тис. грн.

Середня зарплата по Україні

Середня заробітна плата в Києві, згідно з даними порталу, становить 16 тис.грн.

У Дніпрі заробляють 13,5 тис. грн, у Запоріжжі 11,5 тис.

Одесити можуть претендувати на середній заробіток у розмірі 14 тис.грн.

Що цьому передувало

Рівень безробіття в Україні у другому кварталі 2020 року у порівнянні з першим кварталом зріс на 1,3 п.п. – до 9,9% з 8,6%, що в абсолютних цифрах становить 1,7 мільйона осіб.

Рівень безробіття в Україні в 4-му кварталі 2020 року в порівнянні з 3 – м кварталом виріс на 0,6 п.п. - до 10,1% з 9,5%, кількість безробітних склала 1,8 млн осіб.

Згідно з макроекономічним прогнозом Кабміну на найближчі три роки, рівень безробіття для населення у віці від 15 до 70 років прогнозується на рівні 9,2% у 2021 році, 8,5% у 2022 році та 8% у 2023-му.

У квітні 2021 року Нацбанк оприлюднив інфляційний звіт згідно з яким завдяки відновленню економічної активності в Україні у 2021 році рівень безробіття знизиться і в середньому за рік становитиме 9,1%.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко