Також Кабмін погодив перетворення 43 стратегічних підприємств концерну на господарські товариства, які перебуватимуть під 100%-им контролем держави.

Уряд ухвалив рішення про реорганізацію держконцерну "Укроборонпром" в акціонерне товариство.

Відповідні постанову та розпорядження схвалено сьогодні, 9 грудня, на засіданні уряду, повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

Нагадується, що 1 жовтня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1630-ІХ "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", ключова мета якого - підвищення обороноздатності, економічної безпеки та захисту інтересів України шляхом запровадження корпоративної моделі управління на підприємствах державного ОПК.

Читайте такожФранція спустила на воду перший катер для охорони кордонів України (відео)Концерн припинить своє існування шляхом перетворення на акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть Державі Україна. Державні унітарні та казенні підприємства "Укроборонпрому" будуть реорганізовані у господарські товариства (акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю), які також перебуватимуть під 100%-им контролем та належатимуть державі.

Трансформація "Укроборонпрому" дозволить подолати технологічний розрив між державним сектором вітчизняного ОПК і провідними світовими оборонними компаніями завдяки:

впровадженню моделі корпоративного управління на підприємствах - згідно зі стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), - що дасть змогу мінімізувати корупційні ризики та політичний тиск;

трансферу новітніх технологій, які необхідні, щоб виробляти сучасне високотехнологічне озброєння та військову техніку для потреб Збройних сил України;

створенню спільних проектів, програм та підприємств з закордонними партнерами з країн-партнерів, що відкриє нові можливості для підприємств ОПК України;

залученню інвестицій, зокрема іноземних, з метою модернізації виробництва та впровадження інновацій.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада директор з трансформації "Укроборонпрому" Станіслав Людкевич заявляв, що завершальний, третій, етап трансформації ДК має розпочатися в червні-липні 2022 року.

За його словами, спочатку буде здійснено корпоратизацію - перетворення на господарські підприємства з тим майном, яке належить їм на сьогодні. На другому етапі будуть створені функціональні холдинги з тим майном, яке належить відповідним підприємствам холдингів. І на третьому етапі, який планується почати у червні-липні 2022 року, почнуться операції з майном, за поданням відповідних субхолдингів.

"Ці субхолдинги – авіаремонт, броньовані машини, ракетні системи, радарні системи та суднобудування. Окремий спецхолдинг буде створено для спецекспортерів, оскільки це міжнародний специфічний вид діяльності, який потребує окремого регулювання та окремої уваги. Деякі з підприємств "Укроборонпрому" відійдуть до нового холдингу "Аерокосмічні системи", який перебуває на початковому етапі створення", - сказав Людкевич.

Другий етап трансформації концерну має розпочатися з квітня 2022 року.

Державний концерн "Укроборонпром" було створено у 2010 році.

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Автор: Вікторія Токарєва