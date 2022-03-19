Як тільки почалась війна, львівський офіс відразу почав завалювати швейцарців вимогами припинити бізнес в Росії.

СЕО швейцарської компанії Nestle, що відмовляється йти з російського ринку, Марк Шнайдер вже після початку війни закликав український офіс дружити з російським.

Про це у своєму Facebook написав бізнесмен і екс-міністр Кабміну Дмитро Дубілет із посиланням на співробітників львівського офісу Nestle.

"У Nestle у Львові є офіс, і, судячи по розповідях його співробітників, там відбувається справжня драма. Звісно, як тільки почалась війна, львівський офіс відразу почав завалювати швейцарців вимогами припинити бізнес в Росії. У відповідь, як мені переповіло кілька людей, СЕО компанії Марк Шнайдер закликав український офіс дружити з російським", – пише Дубілет.

Він також пояснив, що до початку війни співробітники львівського офісу в тому числі обслуговували певні аспекти роботи російського офісу та з її початком відразу припинили це робити. Головний офіс тоді попросив їх передати справи по Росії іншому офісу, на що українці, звісно, також відповіли відмовою.

"Nestle – це моє перше місце роботи, яким я завжди пишалася. А зараз можу сказати тільки, що Nestle – це найбільше розчарування в моєму житті", – процитував бізнесмен пряму мову однієї співробітниці Nestle.

Водночас Дубілет вважає позицію Nestle щодо Росії дивною, оскільки на Росію в них припадає лише 2% доходів, а після падіння рубля буде ще менше.

"Компанія заявила, що припиняє бізнес в росії, окрім як по essential products – типу дитячого харчування чи корму для тварин. Ось це слово essential мене прям бісить. Так компанія ніби намагається показати, що вони це роблять не через гроші, а через гуманістичний аспект (хіба вам не шкода дітей чи милих звіряток?)", – написав він.

При цьому він нагадує, що на сайті компанії наводиться їхня офіційна заява щодо війни. "Як і багато інших компаній, вони починають з того, що вони "shocked and deeply saddened". Але, наприклад, коли вони пишуть про "invasion of Ukraine", вони навіть не пишуть Russian invasion", – констатував Дубілет.

До речі, у століці Швейцарії Берні 19 березня 2022 року пройшли масові протести проти війни в Україні. Не забули мітингувальники згадати й компанію Nestle.

Зауважимо, що Nestle – не єдина європейська компанія, яка не тільки не йде з російського ринку, а ще й тисне на свій український офіс через їхню позицію. Зокрема, німецький офіс Metro погрожував українському через тиск щодо виходу з Росії.