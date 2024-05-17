ОСББ можуть отримати компенсацію за встановлення сонячних електростанцій та теплових насосів.

Кабмін доручив Міністерству інфраструктури та Фонду енергоефективності разом із місцевими керівниками пропрацювати програми забезпечення мінімальної енергетичної незалежності громад та окремих багатоквартирних будинків. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Має бути забезпечено роботу ліфтів, помп для водопостачання на верхні поверхи, окрема робота по генераторах та сонячних панелях", – сказав він.

Також Шмигаль зазначив, що ОСББ можуть отримати компенсацію від Фонду енергоефективності за встановлення сонячних електростанцій та теплових насосів для опалення.

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"Важливо, що це гранти в розмірі до 2 млн грн. Тобто держава дає кошти, аби люди покращували умови свого енергозабезпечення. Місцева влада має також активно включатися в усі ці процеси", – наголосив очільник уряду.

За словами прем’єра, важливим завданням також є забезпечення надійного енергопостачання для критичної інфраструктури. Шмигаль повідомив, що зараз у медичних закладах України є вже понад 11 тисяч генераторів. Наявність у лікарнях зі стаціонарними відділеннями щонайменше 1 генератора є умовою для контрактування з Нацслужбою здоров’я.

"У межах спільного проекту зі Світовим банком ми встановлюємо в медзакладах сонячні станції з акумуляторами, які накопичують електроенергію. Наразі понад 60 лікарень мають такі станції. Нещодавно медзаклади у 20 областях України отримали 300 систем зберігання енергії. Загалом протягом 2024 року медзаклади України отримають 2000 таких систем", – сказав прем’єр-міністр.

Ситуація з відключеннями електроенергії

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що потепління покращить ситуацію зі споживанням електрики в країні, але не відновить пошкоджені потужності українських електростанцій.

Радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко зазначив, що обмеження в енергопостачанні, які почалися дві доби тому, можуть продовжитися до кінця літа.

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