Кабмін доручив Міністерству інфраструктури та Фонду енергоефективності разом із місцевими керівниками пропрацювати програми забезпечення мінімальної енергетичної незалежності громад та окремих багатоквартирних будинків. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
"Має бути забезпечено роботу ліфтів, помп для водопостачання на верхні поверхи, окрема робота по генераторах та сонячних панелях", – сказав він.
Також Шмигаль зазначив, що ОСББ можуть отримати компенсацію від Фонду енергоефективності за встановлення сонячних електростанцій та теплових насосів для опалення.
"Важливо, що це гранти в розмірі до 2 млн грн. Тобто держава дає кошти, аби люди покращували умови свого енергозабезпечення. Місцева влада має також активно включатися в усі ці процеси", – наголосив очільник уряду.
За словами прем’єра, важливим завданням також є забезпечення надійного енергопостачання для критичної інфраструктури. Шмигаль повідомив, що зараз у медичних закладах України є вже понад 11 тисяч генераторів. Наявність у лікарнях зі стаціонарними відділеннями щонайменше 1 генератора є умовою для контрактування з Нацслужбою здоров’я.
"У межах спільного проекту зі Світовим банком ми встановлюємо в медзакладах сонячні станції з акумуляторами, які накопичують електроенергію. Наразі понад 60 лікарень мають такі станції. Нещодавно медзаклади у 20 областях України отримали 300 систем зберігання енергії. Загалом протягом 2024 року медзаклади України отримають 2000 таких систем", – сказав прем’єр-міністр.
Ситуація з відключеннями електроенергії
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що потепління покращить ситуацію зі споживанням електрики в країні, але не відновить пошкоджені потужності українських електростанцій.
Радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко зазначив, що обмеження в енергопостачанні, які почалися дві доби тому, можуть продовжитися до кінця літа.