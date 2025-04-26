Американська корпорація McDonald's ще наприкінці 2024 року це зробила.

Стало відомо, що ще в грудні 2024 року американська корпорація McDonald's подала в російську Федеральну службу з інтелектуальної власності(Роспатент) заявки на "реєстрацію товарних знаків". І тільки у квітні 2025 року вони були опубліковані в базі даних служби, передає пропагандистське "РИА Новости".

Наразі ці заявки перебувають тільки на стадії "формальної експертизи" та "експертизи заявлених позначень". Однак, як повідомляє гендиректор компанії "Онлайн Патент" Аліна Акіншина, шанси на реєстрацію товарних знаків McDonald's високі, оскільки корпорація "зберегла права на всі свої ключові бренди в РФ".

Що потрібно знати про McDonald's у Росії

Щойно почалася повномасштабна війна Росії проти України, низка компаній вийшли з їхнього ринку. Зокрема, це стосується і мережі ресторанів швидкого харчування McDonaldʼs, яка спочатку "призупинила свою роботу" в березні 2022 року.

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А за кілька місяців, у травні, остаточно покинула російський ринок, продавши весь свій бізнес екс-співвласнику вугільної компанії "Южкузбассуголь" з Новокузнецька Олександру Говору...

У підсумку з McDonald's, в результаті ребрендингу, виникли ресторани "Вкусно - і точка".

Інші новини про бізнес у Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що південнокорейські компанії готуються до повернення в Росію. Цей крок обумовлений тим, що Росію розглядають як найважливіший ринок для диверсифікації ділових інтересів Південної Кореї, особливо в умовах зростаючого тарифного тиску з боку США.

Крім того, найбільша американська нафтова група розширюється в Росії. Компанія з Х'юстона SLB у липні 2023 року публічно зобов'язалася припинити "постачання продукції та технологій до Росії" зі своїх глобальних об'єктів. Однак компанія продовжувала імпортувати матеріали з інших джерел, поставивши обладнання на суму $17,5 млн у період із серпня до грудня 2023 року - останню дату доступних даних.

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