За даними джерел, серед них LG Electronics, Hyundai Electric і Samsung Electronics.

Великі компанії з Південної Кореї готують техніко-економічні обґрунтування для відновлення бізнесу в Росії на тлі переговорів про перемир'я між Росією та Україною і можливого зняття санкцій.

Як пише The Korea Times, цей крок зумовлений тим, що Росія розглядається як найважливіший ринок для диверсифікації ділових інтересів Південної Кореї, особливо в умовах зростаючого тарифного тиску з боку США. Так, у 2021 році, до повномасштабного вторгнення в Україну, Росія посідала 12-те місце серед найбільших експортних ринків Південної Кореї з обсягом двосторонньої торгівлі в 29,9 мільярда доларів.

За даними джерел видання, останнім часом LG Electronics частково відновила роботу на своєму заводі з виробництва електронних приладів у Москві.

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Генеральний директор LG Electronics Чо Чжу Ван заявив, що компанія все ще "обережна, тому що війна ще не закінчилася", але додав, що "ми уважно стежимо за ситуацією, тому що ми можемо відновити роботу, коли санкції будуть зняті".

Також Hyundai Electric, що зберегла свій російський бізнес, планує взяти участь через місцевого дистриб'ютора в найбільшій російській електротехнічній виставці Electro 2025, на початку квітня.

Hyundai Motor Group також зайнята вивченням можливості освоєння післявоєння післявоєнного російського ринку, а її дочірні компанії Kia, Hyundai Mobis і Hyundai Steel нещодавно розмістили оголошення про вакансії в Росії.

Можливість відновлення свого російського бізнесу також розглядає Samsung Electronics.

Санкції проти Росії

Сьогодні стало відомо, що Євросоюз навіть працює над новим, вже 17-м за рахунком пакетом санкцій проти Росії. Але процес поки що перебуває ще на ранній стадії.

При цьому виконувач обов'язків канцлера Німеччини Олаф Шольц відкинув імовірність будь-якого послаблення санкцій проти Росії, поки не буде досягнуто миру.

Видання The Economist писало, що Європа серйозно зашкодить економіці Росії, навіть якщо США скасують санкції. За словами експертів, більша частина активів російського центрального банку перебуває в Європі, тому, ймовірно, залишиться замороженою.

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