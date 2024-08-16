Найбільша американська нафтова група розширюється в Росії, - Financial Times

Техаська компанія підписала нові контракти і найняла сотні співробітників, незважаючи на війну в Україні.

Найбільша у світі нафтосервісна компанія розширює діяльність у Росії після відходу основних західних конкурентів через війну в Україні.

SLB, компанія з Х'юстона, раніше відома як Schlumberger, у липні 2023 року публічно взяла на себе зобов'язання припинити "постачання продукції та технологій до Росії" зі своїх глобальних об'єктів. За даними російської митниці, після введення заборони імпорт такого роду сповільнився і припинився до початку вересня, пише The Financial Times.

Однак документи показують, що компанія продовжувала імпортувати матеріали з інших джерел, поставивши обладнання на суму $17,5 млн у період із серпня до грудня 2023 року - останню дату доступних даних. Устаткування на $2,2 млн було заявлено як спочатку вироблене SLB або її дочірніми компаніями.

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Людина, близька до компанії, сказала, що імпорт здійснюється не "з підприємства SLВ" і тому "відповідає публічним заявам SLB і міжнародним санкціям".

Викриття відбуваються в момент, коли SLB чинить опір тиску з боку правозахисних груп та українського уряду, які стверджують, що її робота в Росії допомагає отримувати мільярди доларів нафтових доходів для підтримки військових дій Кремля.

Два найбільших американських конкурента SLB у нафтосервісному секторі, Baker Hughes і Halliburton, пішли з Росії після початку повномасштабної війни. На відміну від них SLB заявила, що не планує йти.

Компанія побудувала великий бізнес у Росії після розпаду Радянського Союзу. Минулого року операції російського підрозділу становили 5% від виручки групи в 33,1 мільярда доларів, і в ньому працювали близько 9 000 співробітників. Згідно з даними американських регулювальних органів, на кінець 2023 року компанія зберігала в країні чисті активи на суму $600 млн.

Постачальники нафтосервісних послуг виконують більшу частину чорнової роботи у світовій нафтогазовій галузі - від будівництва доріг і прокладання труб до буріння свердловин і прокачування сирої нафти. Але вони також надають доступ до складних технологій, які життєво необхідні для підтримання розвідки та розробки складних бурових операцій.

Західні політики уникали введення всеосяжних санкцій щодо нафтосервісних компаній у Росії через побоювання, що це призведе до припинення експорту викопного палива і стрибка світових цін на нафту. У травні офіційний представник Держдепартаменту США заявив, що SLB "до сих пір" не порушувала санкції і компанія чітко розуміє, "де знаходяться кордони".

Деякі з товарів, що імпортуються SLB в Росію, належать до типів продукції, яка викликає побоювання в урядів інших країн. Устаткування на $3,3 млн, поставлене з липня, належить до категорій, які можуть підлягати контролю в разі експорту з ЄС до Росії.

Однак товари поставляються з країн, які не застосовують подібних заходів контролю. Більша частина імпорту SLB - на суму $13 млн - надійшла з Китаю, ще $3 млн - з Індії. SLB постачає обладнання найбільшим російським нафтовим компаніям, включно з "Лукойлом".

Виручка основного російського підрозділу SLB 2023 року зросла на 527 млн руб. до 27,3 млрд руб. ($307 млн) порівняно з попереднім роком, ідеться у звіті підрозділу за російськими стандартами бухгалтерського обліку.

Документи, отримані Global Witness, які потрапили в розпорядження Financial Times, свідчать, що в грудні російський бізнес SLB підписав контракт із Всеросійським науково-дослідним геологічним нафтовим інститутом. Компанія зобов'язується допомогти в будівництві моделей родовищ нафти і газу, які можуть бути використані для розробки проєктів.

FT виявила понад 1000 оголошень про роботу, розміщених SLB з грудня. У них пропонуються найрізноманітніші посади - від водіїв до хіміків і геологів. Пошук FT у російських базах даних товарних знаків і корпоративних даних засвідчив, що російські філії SLB у липні зареєстрували два нові товарні знаки.

"Політикам потрібно вирішити, серйозно вони ставляться до підтримки України чи ні?... Західні енергетичні компанії, як і раніше, можуть вільно допомагати Росії видобувати нафту і фінансувати війну. Це найглибший провал", - каже старший дослідник Global Witness Лела Стенлі, яка в п'ятницю має випустити доповідь щодо SLB.

На думку експертів галузі, технології та досвід SLB відіграють важливу роль у тому, щоб російські оператори могли розробляти нафтогазові проєкти з меншими витратами і ризиками.

"Компанії, які залишаються, розглядаються Кремлем як лояльні та претендуватимуть на медалі у вигляді преференційного ставлення після закінчення війни", - сказав науковець із Гарварду та колишній віцеголова Bank of America Крейг Кеннеді.

Продаж російської нафти

Група західних страховиків обслуговує танкери, які використовують для перевезення російської сирої нафти, незважаючи на запроваджені санкції. Такі дані наводить Reuters.

Загалом це стосується п'яти страховиків, зокрема, American Club, West of England та норвезької Gard. Вони обслуговували 10 танкерів, які цього року вирушили з Росії до Азії.

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