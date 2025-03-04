Юристконсульт зазначила, що причина заморозки коштів невідома.

Мільярди російського олігарха Романа Абрамовича, призначені для допомоги Україні, все ще недоступні. 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, виручених від продажу футбольного клубу "Челсі", мали спрямувати на гуманітарну допомогу Києву.

Видання The Times пише, що Абрамович був змушений продати клуб у 2022 році після того, як уряд Великої Британії ввів проти нього санкції через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Мільярдер пообіцяв спрямувати всі виручені кошти до фонду допомоги жертвам війни.

Однак Ліра Найтінгейл, юрисконсульт організації Redress, що допомагає домагатися справедливості та відшкодування збитків для жертв тортур, заявила, що кошти залишилися невикористаними з невідомої причини.

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"Ми не знаємо, чому вони застрягли. Це проблема прозорості, і за три роки кампанії за те, щоб ці гроші пішли туди, куди обіцяв уряд, цього так і не сталося", - заявила вона.

Комітет з європейських справ Палати лордів раніше повідомляв, що гроші були заморожені на банківському рахунку у Великій Британії на тлі розбіжностей з приводу того, куди їх слід витратити.

Продаж "Челсі" - останні новини

Роман Абрамович оголосив про рішення продати англійський футбольний клуб "Челсі" на початку березня 2022 року. Бізнесмен повідомив, що всі виручені від продажу гроші підуть у благодійний фонд, який буде створено для допомоги постраждалим на війні в Україні.

Наприкінці зими 2023 року стало відомо, що уряд Великої Британії передасть Україні всі кошти, виручені за продаж "Челсі".

Після нападу ХАМАС на Ізраїль обговорювали пропозицію перенаправити гроші Абрамовича від продажу "Челсі" Ізраїлю, а не Україні.

31 січня 2024 року комітет Палати лордів британського парламенту закликав уряд терміново домогтися розморожування 2,5 млрд фунтів, які були отримані від продажу "Челсі".

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