У зв'язку з цим міністр юстиції Денис Малюська попередив громадян про можливі збої в роботі державних реєстрів.

Три державні реєстри Мін'юсту переведені на нову платформу.

Про це в Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

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Він зазначив, що на нову платформу UnityBase 64 (UB64) переведені три реєстри: Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, автоматизована система виконавчого провадження, Державний реєстр обтяжень рухомого майна.

"Нарешті маємо гарну новину: всі згадані реєстри переїхали з 32-розрядної платформи Unity Base на нову, 64 - розрядну Unity Base Justice x64", - написав малюська.

За його словами, переведення реєстрів на нову платформу сприятиме тому, що вони працюватимуть швидше.

"Це означає істотне збільшення продуктивності, підвищення відмовостійкості та нові сучасні інструменти для розробки. Коротко кажучи, має літати", - додав міністр.

Малюська також попередив про можливі збої в роботі держреєстрів.

"Як і в будь-якому новому продукті, можливі тимчасові незручності або дитячі хвороби, які обіцяємо оперативно усувати", - написав він.

Що цьому передувало

У вересні 2019 року Кабінет міністрів України затвердив постанову про діяльність Міністерства цифрової трансформації, яке також регламентує його повноваження та сфери компетенції.

1 червня 2020 року Кабінет міністрів підтримав постанову, яка наділяє Міністерство цифрової трансформації правом формувати державну політику у сферах цифрових інновацій та електронного документообігу.

8 серпня 2020 року з'явилася інформація про те, що Міністерство цифрової трансформації планує скоротити кількість державних реєстрів, щоб розв'язати проблему дублювання даних в різних реєстрах і поліпшити їх захист.

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Автор: Надя Пришляк