Експерти зазначили, що алмазна промисловість перебуває не в найкращому становищі.

Торговці діамантами попереджають, що галузь "зупинилася" через мита президента США Дональда Трампа. Поставки через центр торгівлі дорогоцінним камінням Антверпен знизилися приблизно до однієї сьомої від звичайного рівня.

Видання Financial Times пише, що США є найбільшим у світі споживачем алмазів, на них припадає близько половини світового попиту, але вони змушені імпортувати їх, оскільки в Штатах немає власних алмазних копалень.

За словами виконавчого директора Антверпенського алмазного центру Карен Рентмістерс, поставки алмазів з Антверпена "зупинилися" після того, як Трамп оголосив про глобальні мита цього місяця. Вона заявила, що торгові бар'єри США щодо діамантів "не мають сенсу".

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За оцінками Rentmeesters, щоденні поставки тепер становлять лише сьому частину від звичайних обсягів.

"Алмазна промисловість перебуває не в найкращому становищі", - сказав голова гірничодобувної компанії Trustco Resources Річард Четвод. "Якщо ви раптово накладаєте на неї мита, ви розпинаєте її", - додав він, заявивши, що рішення Трампа не призведе до зростання виробництва в США.

Звичайний діамант, перш ніж потрапити до рук покупця, багато разів облітає весь світ - між країнами-виробниками, такими як Ботсвана, торговельними центрами, включно з Дубаєм, і полірувальними центрами в Індії. Єдина частина ланцюжка поставок, яка знаходиться в США, - це сертифікація. Найбільше у світі агентство з сертифікації, Гемологічний інститут Америки, базується в Каліфорнії. Процес доставки діамантів до США і назад для сертифікації тепер перебуває під загрозою.

Глобальна торгова війна, ймовірно, вдарить по загальному попиту на діаманти, а також створить великі проблеми в ланцюжку поставок, вважають аналітики.

Мита Трампа - останні новини

З 12 березня було введено 25% тариф на імпорт сталі та алюмінію з усіх країн, а 5 квітня набув чинності 10% базовий тариф на всі імпортні товари, з додатковими підвищеними ставками для 57 торгових партнерів.

Своєю чергою Єврокомісія пропонує запровадити на низку американських товарів контрмита в розмірі 25%, щоб відповісти на торговельні обмеження Трампа щодо сталі та алюмінію. У списку товарів опинилися діаманти, яйця, зубна нитка, ковбаси і м'ясо птиці.

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